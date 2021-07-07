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Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал «странным и абсурдным» иск Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому с требованием обнародовать оригиналы так называемых «пленок Бигуса», сообщает НВ.

По словам адвокатов Порошенко, скандальные записи, на которых фигурирует лидер Евросолидарности и нардеп от прокремлевской ОПЗЖ Виктор Медведчук, журналисты получили из ОПУ.

Кроме того, они утверждают, что Bihus.Info опубликовал далеко не все, что было в его распоряжении, в связи с чем и обратились в суд, чтобы обязать Зеленского обнародовать все записи в первоначальном виде.

В свою очередь Подоляк заверил, что иск, поданный адвокатами Порошенко, «просто юридический спам и не больше».

«Комментировать его всерьез или как-то оценивать перспективы — невозможно. На мой взгляд, одно из двух. Или адвокаты Порошенко генерируют хотя бы какую-то заметную активность, чтобы оправдывать расходы на их содержание. Или у самого Порошенко уже исчерпались идеи на счет того, как перекрывать негатив от реально существовавших взаимоотношений с Медведчуком», — заявил советник главы ОПУ.

Он также отметил, что обвинять Офис президента в модерации этих записей — «абсолютно бессмысленно», ведь «те же журналисты-расследователи, которые занимались исследованием и публикацией записей разговоров Медведчука, неоднократно били своими материалами и по действующей власти».

Напомним, председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подал иск против президента Владимира Зеленского и общественной организации «Том 14». Речь идет о видео BIHUS.info с так называемыми «пленками Медведчука».
ForUm

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