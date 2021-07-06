Президент Украины Владимир Зеленский всего за несколько лет превратил страну в американскую «колонию» с навязанным «внешним управлением». Об этом пишет иранское государственное информагентство Fars news, цитируя лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука, передает 112 Украина.

«Ранее в этом году лидер крупнейшего парламентского оппозиционного блока Украины Виктор Медведчук в интервью обвинил Зеленского в превращении страны в американскую «колонию» с навязанным «внешним управлением», - говорится в публикации.

Журналисты подчеркивают, что это, а также преследование украинскими властями Медведчука, значительно затрудняют возможность встречи президентов России и Украины, о чем глава РФ Владимир Путин заявил во время недавней телефонной линии.

«Зачем мне встречаться с Зеленским?» - цитирует издание российского лидера, который добавил: «Если он (Зеленский, ред.) передал свою страну под полный внешний контроль, ключевые вопросы жизни на Украине будут решаться не в Киеве, а в Вашингтоне и, в некоторой степени, в Берлине и Париже. О чем тогда мы будем говорить?»

Он отметил, что не будет «отказываться от встречи такого рода», но сказал, что сначала ему нужно «понять, о чем мы можем говорить».

Напомним, что 22 июня российская делегация потребовала рассмотрения в ПАСЕ вопроса санкций против народного депутата, председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука и закрытия трех каналов.

2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 55 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.