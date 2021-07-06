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Председатель партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко подал иск против президента Владимира Зеленского и общественной организации «Том 14».

Как передает Укринформ, об этом сообщил адвокат экс-президента Игорь Головань. 

«Мы подали в суд от имени Петра Порошенко иск к президенту Зеленскому и общественной организации «Том 14» с требованием признать противоправным сокрытие от общества «прослушек» и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде», - отметил он.

Речь идет о видео BIHUS.info с так называемыми «пленками Медведчука».

По мнению защиты экс-президента, продолжительность записей значительно превышает 36 часов, как об этом ранее заявлял журналист Денис Бигус. Все записи представляют значительный общественный интерес, а поэтому должны быть обнародованы, считает адвокат.
ForUm

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