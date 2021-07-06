В последний день июня Украина подверглась мощнейшей информационной атаке Кремля в рамках гибридной агрессии. Мероприятие называлось «Прямая линия с Путиным» и фактически являлось прямым вмешательством во внутренние дела суверенной украинской державы, которая буквально на днях почти утвердила свой герб с чудесными трансгендерными символами. Ну там лев с маникюром и мальчик без половых признаков в носочках, зато с мальтийским крестом на рубашонке. Но не в этом суть.

Знаете, что меня удивило и взволновало до глубины патриотической души, настоянной на посконных ценностях нации? Прямое попустительство информационной агрессии РФ со стороны практически всех украинских СМИ. Некоторые вели прямой репортаж с пресс-конференции Путина, давая в текстовом (!) виде новейшие нарративы Кремля. Телеканалы подробно освещали грубейшие измышления Путина об Украине, расово правильные форумы, «Фейсбук» и «Твиттер» были буквально забиты цитатами «тирана».

Два центра противодействия кремлевской информационной экспансии, созданных при Совбезе и Министерстве культуры, полностью бездействуют. Их возглавляют две девочки. Одну из них я знаю, поскольку она блондинка с двойной фамилией. Чиж-Лысенко. Вроде бы опытный агент американского посольства, столько инфы слила сначала Мари Йованович, потом Кристине Квин. Но толку никакого! У нее на всех экранах Украины Путин, а она брошюры выпускает на тему, что делать, если российский БТР начинает стрелять у вас под домом. Уже ничего делать не надо. Даже собирать в рюкзачок медикаменты, перочинный ножик и презервативы для анального секса. Второй центр, который при Саше Ткаченко, вообще оказался фейком. Его создали на базе «Укринформа». Знаете, что такое государственное информационное агентство «Укринформ»? Это кладбище бывших журналистов. Хоспис, где престарелые работники СМИ доживают последние деньки. Они там бродят по коридорам, бухают в туалетах и обмениваются наборами средств для устранения запоров. И вот из этой когорты журналистов формируют отдел в составе девяти инвалидов умственного труда, который должен разоблачать фейки Путина. Понятно теперь, почему Владимир Владимирович буквально оккупировал наше суверенное информационное поле.

Даже издание финансового партнера Сороса, чеха (не чеченца) Томаша Фиалы «Украинская правда» буквально нашпиговано, как рождественская утка, нарративами Кремля. Пять новостей за час с враждебными для нации заголовками. Не говоря уже о содержании.

Издание Сороса открыто транслирует измышления кремлевского «старца» о том, что «Украина находится под внешним управлением США». Типа зачем встречаться с Зеленским, если все решения принимаются в Госдепе и, частично, в Париже и Берлине? О чем говорить с этим подсадным клоуном? При этом Владимир Владимирович со своей фирменной ухмылочкой говорит о том, что он не против встречи с Зеленским. Другой вопрос: о чем с ним говорить, если всю «начинку» Вове делают в Вашингтоне? Нарратив кремлевской пропаганды. Однозначно. У нас за гораздо меньшие намеки насчет внешнего управления зарвавшихся ватников-блогеров сажают по статье «Государственная измена». А тут «Украинская правда» открытым текстом транслирует фейки Кремля на всю Батькивщину. Будет ли возбуждено уголовное дело против номинального шеф-редактора «УП» Алены Притулы? Введет ли СНБО санкции против владельца издания Томаша Фиалы? Согласен: вопросы даже не риторические, а идиотские.

Следующий нарратив Путина, который получил тотальное распространение в украинских СМИ: «Украина и Россия – один народ». Вот как можно без слез читать (или слушать) следующие злобные измышления «тирана»: «Я не считаю украинский народ недружественным. Я много раз говорил и могу повторить еще раз: украинцы и русские – это вообще один народ. Смотрите, евреи в Израиль приезжают. Из Африки вообще черненькие (!!!) приезжают. Из Европы приезжают и говорят на идише, а не на иврите. И вроде бы они не похожи друг на друга, а еврейский народ дорожит своим единством».

Насколько нужно быть циничным человеком, чтобы называть активистов BLM, пусть и евреев, «черненькими». И с этими клише кремлевской пропаганды практически в открытом доступе может ознакомиться любой пользователь украинского сегмента интернета. Просто мороз по коже Ирины Геращенко.

А про русский язык в Украине как он сказал?! «Выдавливают русский язык из практической жизни реальной. Везде хватает узколобых людей, крайних националистов. У нас такие есть, в Украине есть. Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. И результат их работы разрушительный. Это касается и подавления оппозиции». Нарратив с Медведчуком я чуть позже проанализирую. Вы хоть понимаете, что Путин откровенно насаждает в прямом украинском эфире засилье языка агрессора? Он публично унижает таких борцов за чистоту мовы, как Ирина Фарион, Лариса Ницой, Андрей Парубий. Опять же Ганна Гопко (не к ночи будет помянута). Как можно назвать того же Парубия «узколобым националистом»? Все знают, что у Андрея красиво скошенный над верхним срезом бровей лоб. Очень интеллигентное, живое лицо. Наглядная иллюстрация к диссертации о преодолении ранних задержек в умственном развитии детей.

На прямой линии Владимир Путин назвал Виктора Медведчука настоящим «украинским националистом». «Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли заперли его в преддверии избирательной кампании дома. Браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимания. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией – у них нет никаких шансов. Подавляют на корню! Кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улице».

В связи с этим, как считает Путин, ему нет смысла встречаться с Зеленским, раз официальный Киев демонстрирует такую недружественную политику: «Ну что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление! Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти – в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать?».

И все же, резюмировал Путин, он не отказывается от «встреч подобного рода», подчеркнув, что он готов, но «надо только понять, о чем говорить». Обратите внимание на эти слова!

Надо отметить, что Путин не в первый раз называет Медведчука украинским националистом. На пресс-конференции в 2017 году Путин уже говорил о Медведчуке: «Я считаю, что он украинский националист».

При этом российский президент тогда уточнил, что сам Медведчук считает себя «просвещенным патриотом Украины».

Судя по контексту, Путин противопоставляет «просвещенного патриота» Медведчука «узколобым националистам», которыми руководят из Вашингтона.

Вот и на «Прямой линии - 2021» Путин пояснил, что нет смысла встречаться с Зеленским, пока Киев не продемонстрирует готовность договариваться: «Сегодняшнее руководство Украины явно недружественное нам». А в целом его слова означают, что дальнейший переговорный процесс между Москвой и Киевом зависит от того, чем закончится «дело Медведчука». Путин прямо подчеркнул: «Когда будет ясно, о чем говорить».

Ни с кем из «узколобых людей и крайних националистов» в Кремле договариваться не хотят. Единственный вариант – это «настоящий националист Медведчук». Вот такая интересная риторика.

И, повторюсь, этими кремлевскими нарративами информационное пространство Украины буквально «завалено». Даже вчерашний матч со Швецией обсуждают меньше, чем «Прямую линию» Путина. Куда катится наша страна! Куда смотрят украинские спецслужбы и Совбез! Мне приходится практически в одиночку бороться с информационной экспансией Кремля!

Александр Зубченко. Оригинал - на сайте Версии

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