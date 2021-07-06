Выход председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука из Трехсторонней контактной группы парализовал минский процесс, вследствие чего Москве теперь не с кем вести переговоры о прекращении конфликта на Донбассе.

Такой вывод можно сделать, исходя из колонки аналитика Александра Артищенко на сайте издания «Наша версия» сообщает 112 Украина.

«Россия полностью изменила свою тактику на украинском направлении. Из переговорного процесса усилиями Зеленского и Ермака «выпал» Виктор Медведчук, затем «парализовало» минскую контактную группу, и договариваться, таким образом, стало некому и не с кем, а затем президент России расставил все точки касательно утраченной субъектности Киева», - отмечает Артищенко.

По словам аналитика, «работать-то в Киеве Москве больше не с кем» и «коммуникация в минском формате между Москвой и Киевом прервана».

Ранее президент России Владимир Путин назвал антиконституционным арест председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука.

«Ну, вот Виктора Медведчука, который, на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом - взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимание. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, - у них нет никаких шансов. Подавляют на корню - кого-то сажают в тюрьму, кого-то под домашний арест, кого-то убивают на улицах», - заявил Путин во время прямой линии.