Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг выдала АО «Укртранснафта» лицензию на право транспортировки нефтепродуктов частью нефтепровода «Самара-Западное направление», сообщает пресс-служба НКРЭКУ.

Также данным решением было приостановлено до 6 января 2022 (включительно) лицензию по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, выданной ранее ООО «ПрикарпатЗападтранс».

Как сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» за государством.

Подозреваемой эксперту сообщили о подозрении в феврале 2021 года. В том же месяце Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление». Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов »Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).

АО «Укртранснафта» подписало с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» сроком на 5 лет.