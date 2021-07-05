Президент Украины Владимир Зеленский является заказчиком дела против председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом в эфире телеканала «Перший Незалежний» заявил доктор юридических наук Виталий Журавский.

«Нас же смотрят простые люди, они должны понять одну вещь. Доказательства, полученные незаконным путем, 62 (статья) в Конституции, не могут рассматриваться в суде. Все эти пленки, о которых говорят, - это негласные следственные действия. Решение суда было? Не было. Нам показали сюжет», – отметил он.

Журавский напомнил, что бывший генеральный прокурор Юрий Луценко сказал: «мы не прослушивали Медведчука».

«Доказательств нет. И Москаль, бывший народный депутат и министр бывший, и губернатор, он сказал: «Что же вы делаете?». Есть решение суда на негласные следственные действия? Не было. А это в папке обвинения. А за негласные следственные действия без решения суда - это тюрьма, понимаете? Это делает правоохранительная система. И в завершение скажу: заказал это дело Зеленский. А отвечать будут генеральный прокурор, СБУ, и я думаю, что судьи примут правильное решение», – добавил Журавский.

Напомним, 21 мая Киевский апелляционный суд оставил Медведчука под круглосуточным домашним арестом до 9 июля.

Ранее адвокаты Виктора Медведчука Кирпичев К. Х. и Чередниченко Л. В. заявили, что действия Генеральной прокуратуры и ее главы Ирины Венедиктовой в отношении председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука - незаконны.

В ОПЗЖ отреагировали на это правовое своеволие и заявили, что такие действия власти ‒ откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Сам Виктор Медведчук подчеркнул, что происходящее - политическая расправа за его принципиальную позицию.