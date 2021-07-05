Журналисты программы «Противостояние» на канале «Перший Незалежний» в прямом эфире показали, что любой человек с доступом в интернет может смонтировать фальшивый голос.
«Речь идет сейчас о том, как можно сделать аудиозапись разговора, которого не было или видео, которое никто и никогда не снимал. Сейчас это может сделать даже школьник - для этого ничего не нужно, кроме смартфона и свободного доступа к интернету», – пояснила журналистка София Пивняк в прямом эфире.
Далее ведущая открыла специальное приложение и выбрала необходимые разделы для создания фейкового видео. После она ввела на свой смартфон текст под предлагаемыми в приложении видео с известными людьми. В результате введенный журналисткой текст и озвучил выбранный ею человек с видео.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский наградил экспертов СБУ, выводы которых легли в основу обвинения председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.
В свою очередь народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ренат Кузьмин считает, что такие государственные награды следует расценивать как взятку, которую действующая украинская власть дала экспертам за заведомо незаконные экспертные заключения.
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