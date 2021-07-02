По результатам всеукраинского опроса общественного мнения, в случае проведения парламентских выборов в ближайшее воскресенье наибольшие шансы на прохождение в следующий состав Верховной Рады Украины имели бы четыре партии: "Слуга народа" (21,5%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (18,9%), "Европейская солидарность" (17,7%) и ВО "Батькивщина" (10,7%).

Об этом говорится в исследовании, которое было проведено 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

Как бы вы проголосовали, если выборы в Верховную Раду Украины проводились в это воскресенье? (среди тех, кто примет участие в голосовании и определился с выбором, %)

В вопросе об отношении респондентов к закрытию трех оппозиционных телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK 44,5% опрошенных не поддержали такие действия украинской власти. Противоположное мнение высказали 36,2% респондентов, еще 19,3% затруднились ответить на этот вопрос.

Как вы относитесь к закрытию оппозиционных телевизионных каналов NewsOne и ZIK и "112 Украина"?

Более половины опрошенных (55,2%) уверены в том, что в результате закрытия трех оппозиционных телеканалов репутация украинской власти в мире ухудшится. Мнение украинской аудитории в этом вопросе совпадает с международной реакций – известно, что в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека было высказано беспокойство по поводу того, что закрытие NewsOne, ZIK и "112 Украина" негативно повлияет на свободу слова в Украине. До этого на тему закрытия каналов, по сообщению украинских медиа, вышло около 55 000 публикаций в мировых СМИ, и его также комментировали депутаты Европарламента и профильные международные организации.

По вашему мнению, как решение украинской власти о закрытии оппозиционных каналов NewsOne, ZIK и "112 Украина" повлияет на ее репутацию в мире?

В блоке вопросов, посвященных судебному процессу по делу Виктора Медведчука, были получены следующие ответы: 57,5% опрошенных полагают, что Виктор Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. 64,5% респондентов считают, что вручением подозрения и выбором меры пресечения власть пытается отвлечь внимание украинской аудитории от реальных проблем в стране. 67,1% опрошенных уверены в том, что этот судебный процесс приведет к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Чем в целом должен закончиться судебный процесс по делу Виктора Медведчука?

По вашему мнению, вручение подозрения и выбор меры пресечения для Виктора Медведчука – это: ...

По вашему мнению, как судебный процесс по делу Виктора Медведчука повлияет на рейтинг власти и оппозиционных к власти сил?

Опрос проведен 25-29 июня 2021 года международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) на всей территории Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей и Крыма. Метод опроса – телефонные интервью на основе случайной выборки мобильных номеров. Общее количество респондентов – 2012 человек. Вероятная погрешность – 2,2%.