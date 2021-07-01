преследованием оппозиции и ее лидера Виктора Медведчука. Об этом в интервью издания Украина ру заявил композитор Владимир Быстряков, сообщает 112 Украина.

Он подчеркнул, что за этой борьбой стоит не политическая составляющая, а коммерческая.

«Вот, например, рейтинг президента у нас то падает, то растет, а все просто потому, что люди у нас смотрят поверху. Вот он начал с олигархами бороться: «Ура! Наконец-то пришел Мессия!», а чем закончилось? Тем, что он стал притеснять Медведчука, потому как человек зажиточный, а остальных олигархов, уверен, даже не потревожат… от слова «совсем». В основе сих «репрессий» очень четко прослеживается коммерческая составляющая, отнюдь не политическая, но политикой прикрываются успешно», - заявил Быстряков.

По его мнению, для нынешних чиновников главное - это громко объявить очередную «кампанию» для того, чтобы повысить свой рейтинг, а не реально работать для людей.

«Сейчас еще Зеленский объявил, что будет выселять чиновников с госдач, объявили… а люди сразу: «Ух ты! Таки борется с олигархами и прочими нетрудовыми!» Для народа это важно, а что там дальше (выселили — не выселили), потом никто не смотрит… все переключились на «борщ» или «Киркорова». И на этом у нас строится все. Главное — громогласно объявить компанию», - добавил Быстряков.

Президент Украины Владимир Зеленский, вместо реальной борьбы с олигархами занялся