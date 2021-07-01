Президенту России Владимиру Путину не о чем говорить со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским, пока он продолжает преследование председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом идет речь в статье издания «Коммерсант», передает 112 Украина.

Журналисты подчеркивают, что тема Украины Путина беспокоит, а Владимир Зеленский — нет. Президент России заявил, что украинский народ - дружественный.

«Я уже много раз говорил об этом, могу повторить еще раз: я считаю, что украинцы и русские — это вообще один народ», - заявил Путин.

«Знаете что, везде хватает узколобых людей и крайних националистов: у нас такие есть, и на Украине такие есть,— добавил президент.— Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума. Результаты их работы разрушительны. Это касается и подавления оппозиции в Украине», - подчеркнул президент РФ.

Он задал риторический вопрос, качающийся того, о чем встречаться с Зеленским, если в Украине вводится тотальная цензура, а оппозиция и ее лидер Виктор Медведчук, подвергаются репрессиям.

«Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом,— говорил президент России,— взяли заперли в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные!.. Что встречаться с Зеленским, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне, отчасти в Берлине и в Париже… Ну и о чем разговаривать? Тем не менее я не отказываюсь от встреч подобного рода, надо только понять, о чем говорить», - заявил Путин.

Авторы публикации констатировали: пока не отпустят Виктора Медведчука — говорить Путину с Зеленским не о чем.