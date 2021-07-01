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Узколобых людей и националистов хватает везде, заявил российский президент Владимир Путин во время прямой линии.

По его словам, такие люди встречаются как в России, так и в Украине, , сообщает 112 Украина.

«Они действуют от чистого сердца, но не от большого ума», — заявил глава государства.

Он добавил, что главу «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука киевские власти заперли дома, надев браслет. Это антиконституционно, сказал Путин.

 

 
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