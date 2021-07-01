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АО «Укртранснафта» подписало с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» сроком на 5 лет, сообщила пресс-служба компании.

Согласно условиям договора, Укртранснафта имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение 5 лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом.

Укртранснафта планирует в ближайшее время получить все предусмотренные законодательством Украины разрешения, согласования, свидетельства, лицензии и другие документы, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

Напомним, Укртранснафта приняла на временное ответственное хранение объекты части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление» в феврале 2021 года. Компания за свой счет обеспечивает охрану и содержание в надлежащем состоянии объектов нефтепродуктопровода, расположенных на территории Украины. Для управления нефтепродуктопроводом Укртранснафта создала в своей организационной структуре отдельный департамент. В его состав вошли работники Укртранснафты и ООО «ПрикарпатЗападтранс» - ведущие специалисты по транспортировке нефтепродуктов по магистральным трубопроводам. Новый департамент подотчетен генеральному директору Укртранснафты - Николаю Гавриленко.

Как сообщал ForUm, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специальная антикоррупционная прокуратура завершили расследование действий эксперта, на основании недостоверного заключения которого суд в 2017 году отказал в признании права собственности на часть нефтепродуктопроводов «Самара-Западное направление» за государством.

Подозреваемой эксперту сообщили о подозрении в феврале 2021 года. В том же месяце Высший антикоррупционный суд по ходатайству детективов НАБУ и прокуроров САП наложил арест на имущество комплекса расположенной на территории Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара - Западное направление». Постановлением следственного судьи ВАКС от 23 февраля 2021 запрещено распоряжение, отчуждение и пользование объектами и линейными участками, которые непосредственно задействованы в обеспечении производственной деятельности упомянутого комплекса.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов «Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины. 

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).
ForUm

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