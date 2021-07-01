Президент России Владимир Путин публично отправил Владимиру Зеленскому весьма прозрачный месседж: президент Украины должен перестать преследовать лидера оппозиции Виктора Медведчука, если хочет провести встречу. Об этом заявил политтехногол Владимир Шамин, сообщает 112 Украина.

«Ну вот, Виктора Медведчука, который на самом деле, на мой взгляд, является украинским националистом, взяли, заперли его в преддверии избирательной кампании дома, браслет надели. Значит, принимаются решения абсолютно незаконные и неконституционные. На это никто не обращает внимание. Просто как бы внутри страны дают понять, что нет никакой легальной возможности у тех сил, которые хотят выстроить и укреплять свою страну, в том числе на путях строительства нормальных отношений с Россией, у них нет никаких шансов. Подавляют на корню: кого-то сажают в тюрьму, кого-то - под домашний арест, кого-то убивают на улицах», - заявил Путин, добавив, что не исключает встречи с украинским коллегой, «только надо понять, о чем говорить».

«Иными словами, президент России не знает, о чем говорить с Зеленским, который в стране ведет себя, как мелкий диктатор: повсеместно нарушая мыслимые и немыслимые законы, Конституцию, преследуя оппозицию, закрывая независимые телеканалы 112 Украина, NewsOne и ZiK. И только представьте, если Путин это озвучивает публично, то о чем он говорит вне камер, каково его реальное мнение о Зеленском, и главное, какими будут его реальные действия?

Давайте вспомним, как переполошился весь мир, когда Россия проводила учения на украино-российской границе. Тогда практически все эксперты как в Украине, так и за ее пределами связали повышение градуса напряжения на Донбассе именно с началом репрессий против Медведчука. А что еще может произойти, если Зеленский не остановится в своем преследовании лидера украинской оппозиции? Мне, лично, страшно даже представить. Хотя Зеленского действительно кто-то должен остановить, пусть даже и жесткими методами.

Президент Украины своими же руками роет яму российско-украинским отношениям. В слепом желании угодить Вашингтону он готов выполнять любые его хотелки, забывая, что Россия - это самый большой торговый партнер нашей страны. Более того: нас тесно связывают давние культурные и исторические взаимоотношения. И все попытки развернуться «лицом к Западу» обречены на провал, потому что мы для Европы, впрочем, как и для Америки, - просто сырьевой придаток и источник дешевой рабсилы», – отметил Шамин.