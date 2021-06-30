Президент Украины Владимир Зеленский, стремительно теряя свой рейтинг, взял на вооружение любимый инструмент политиков прошлого - популизм. Именно поэтому он начал активную кампанию по дискредитации своих политических оппонентов, в частности председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, пишет американское издание The National Interest.

"Учитывая то, что 42% украинцев были разочарованы действиями Владимира Зеленского в прошлом году и 57% считают, что страна движется в неправильном направлении, неудивительно, что президент Украины обращается к популизму. Только 20% считали, что президент Зеленский лучше своего предшественника Петра Порошенко, 30% - что он как президент хуже, а 41% придерживались мнения, что между ними нет никакой разницы... С расчетом на следующие выборы Зеленский начал "кампанию по деолигархизации", взяв на прицел "Оппозиционную платформу - За жизнь" (ОПЗЖ), которую он считает главным конкурентом своей партии "Слуга народа", и Виктора Медведчука", - пишет издание.

Издание отмечает, что украинцы скептически относятся к инициативе президента, поскольку санкции и репрессии коснулись только оппозиции, а не его близкого окружения, в которое входит олигарх Игорь Коломойский. Более того, именно ему, уверены журналисты, выгодно все то, что происходит в стране.

"Деолигархизация" выгодна олигарху Игорю Коломойскому, который сыграл важную роль в приведении Зеленского к власти в 2019 году и остается неприкасаемым. Олигархи, близкие к Тимошенко, также были неприкасаемыми во время ее популистской "деолигархизации". За два года своего пребывания у власти Зеленский ни разу не подвергал Коломойского критике, хотя олигарх выступает против всех его реформ. Коломойский контролирует четверть парламентской фракции "Слуга народа" Зеленского, которая заблокировала реформы правительства. Коломойский напрямую вмешивается в украинскую политику через свою политическую партию "За будущее", которая на местных выборах в прошлом году заняла 4-е место, набрав 12% голосов... Если президент Зеленский хочет, чтобы украинцы и Вашингтон отнеслись к его плану "деолигархизации" серьезно, а не как к очередному раунду предвыборного популизма, он должен последовать примеру США, введя в своей стране санкции против Коломойского. Пока Коломойский остается неприкасаемым в Украине, "деолигархизация" будет восприниматься не иначе, как популизм", - резюмируют авторы публикации.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.