Столетний юбилей Коммунистической партии Китая – это знаменательная дата крупнейшей партии мира. Об этом идет речь в поздравлении партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» дружественного Украине китайского народа в связи с этим юбилеем.

«Эта знаменательная для крупнейшей партии мира дата особенно значима сегодня на фоне тех исторических достижений, которых добилась и продолжает добиваться Поднебесная под руководством Коммунистической партии Китая во всех сферах – будь то экономика, социальная политика или сфера международных отношений», – отметили в политсиле.

В ОПЗЖ напомнили, что партия последовательно выступает за углубление стратегического партнерства Украины и КНР, и такое сотрудничество продолжается уже 10 лет.

«Но, к огромному сожалению, оно разрушается украинской властью: ее популистская риторика о свободном рынке с легкостью уживается с откровенным рейдерством, когда речь идет о совместных украинско-китайских проектах. Так произошло с предприятием «Мотор Сич», – подчеркнули в политсиле.

Кроме того, указали в ОПЗЖ, украинская власть, массово и систематически ущемляя конституционные права русскоязычных граждан и национальных меньшинств в целом, позволяет себе окончательно терять лицо, непрофессионально и безосновательно вмешиваясь во внутренние дела Китая.

«Очевидно, что это делается в интересах западных хозяев нынешней украинской власти, напуганных растущей мощью КНР, и совершенно не отображает позицию украинских граждан», – убеждены в партии.

В «Оппозиционной платформе – За жизнь» заявили, что выражают надежду, что провокационная, конфликтная политика, проводимая нынешней украинской властью и проявляющаяся при решении большинства как внутриполитических, так и внешнеполитических вопросов, не приведет к ухудшению отношений между украинским и китайским народами.

«Наша партия подтверждает свою неизменную позицию о значимости доверительного двустороннего диалога и взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, а также непрерывного укрепления дружбы двух народов и по случаю 100-летия Коммунистической партии Китая поздравляет КНР и желает дальнейших побед и свершений во всех сферах», – резюмировали в ОПЗЖ.