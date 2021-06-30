В центре Харькова под зданием ОГА депутата горсовета от ОПЗЖ Анатолия Родзинского облили желтой жидкостью, как утверждается - мочой.

Соответствующее видео было опубликовано накануне в Youtube, передает УНИАН.

Автор ролика утверждает, что депутату отомстили за «схему обмана инвалидов». На записи видно, как неизвестный в кепке и медицинской маске подбежал к депутату и вылил на него жидкость.

В организации «Традиция и порядок», которая ранее уже обвиняла представителя ОПЗЖ в нарушении закона, заявили о непричастности к случившемуся.

«Наша деятельность против него - часть борьбы с мошенниками. Мы уже обещали, что он будет пандусом, и по нему будут ездить те инвалиды, которых он в свое время обманул на огромные деньги. Но вот какая штука, множество мошенников, такие как Скоробагач, оказываются еще и депутатами от партии Медведчука. Конкретно эти действия могли совершить обманутые Родзинским люди», - заявили в движении.

Родзинский на своей странице в Facebook заявил, что ему «попортили пиджачок Brioni».

«Я продолжаю делать то, что считаю правильным! «Мальчикам» могу сказать, что за то в чем вы участвуете за 100-200 грн, вам светит до 4 лет тюрьмы или 5 лет колонии, ибо это хулиганство в группе лиц, с нанесением материального ущерба в 60 тысяч грн», - написал депутат.