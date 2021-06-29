Топовые мировые СМИ продолжают публиковать материалы относительно травли украинской властью оппозиции и ее лидеров, в частности, председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Так, ведущее издание Financial Times опубликовало большую статью по этому поводу, передает 112 Украина.

«Президент Украины Владимир Зеленский в этом году наложил санкции на Виктора Медведчука, который возглавляет ведущую оппозиционную партию Украины и является близким другом президента России Владимира Путина. Телеканалы, которые были независимы - 112 Украина, NewsOne и ZiK были закрыты, а бизнесмену предъявлено обвинение в государственной измене, которое он отвергает», - говорится в статье.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов »112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.