Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратился к Генеральному секретарю ОБСЕ Хельге Шмид с просьбой рассмотреть вопрос незаконного преследования украинскими властями председателя политсовета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. Соответствующий вопрос стороны обсудили в ходе совместной встречи, сообщает известное пакистанское издание Urdu Point, сообщает 112 Украина.

Стоит отметить, что в ходе встречи также был озвучен вопрос о незаконном закрытии трех независимых телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK. Генсек ОБСЕ заверила, что он будет рассмотрен представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по вопросам свободы СМИ Терезой Рибейро, которая в июле будет пребывать с рабочим визитом в Москве.

Генеральный секретарь подчеркнула, что свобода СМИ, разнообразие мнений, плюрализм и свободное движение СМИ «абсолютно необходимы».

«У нас есть очень преданный представитель свободы СМИ, который будет здесь в июле, который напрямую взаимодействует с государствами-участниками для решения любых возможных проблем», - сказал Шмид, отвечая на вопрос о закрытии в феврале трех украинских телеканалов.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов »112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.