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Не только олигархи вроде Рината Ахметова и Виктора Пинчука зарабатывают сотни миллионов долларов в России, но и сотни бизнесменов среднего уровня. В этой связи становится понятно, что атака власти на Виктора Медведчука – это политические репрессии против оппозиции. Об этом написал в своей колонке для делового издания «Капитал» политический и экономический публицист Дмитрий Джангиров.

«И его дочерняя компания «Интерпайп-М» до последнего времени была одним из ключевых игроков рынка т. н. цельнокатанных колес (ЦКК; речь идет о колесных парах для железнодорожных составов) в России», – сообщил публицист.

В то же время, пояснил Джангиров, кроме Ахметова и Пинчука, есть целый список бизнесменов, которые активно торгуют с Российской Федерацией.

«Если ты, например, «отраслевой олигарх» и хочешь торговать с Россией, то желательно быть иностранным инвестором. Вот украинские Phillip Morris и «Прилуки» гонят свою табачную продукцию в Россию – и никто не возмущается. Хотя, как мы понимаем, даже из соображений логистики, их сигареты массово попадают в руки и зубы «российско-оккупационных» войск на Донбассе», – привел примеры публицист.

«Ну, а если с иностранным паспортом не повезло, а торговать со «страной-агрессором» ну очень выгодно («аж зубы сводит»), остается одно – быть настоящим патриотом. Как, например, Филя Жебривская, которая и сама – патриотка, а брат ее Павел – полный патриот. Да, фармакологическая компания «Фармак» признала торговлю с РФ. Но, как выяснилось, это был акт патриотизма: таким образом украинский производитель обеспечивает медикаментами украинцев, проживающих на российской территории», – пошутил публицист.

            На фоне сотен миллионов долларов, которые зарабатывают Ахметов и другие украинские олигархи в России, подчеркнул Джангиров, атака власти на Виктора Медведчука – это политические репрессии.

«А в целом даже по открытым источникам можно легко установить, что Ахметов имеет серьезные бизнес-активы в России, товарооборот предприятий Пинчука с РФ составляет десятки миллионов долларов, свой гешефт на ферросплавной «теме» имеют «приватовцы» во главе с Коломойским. И в этой связи становится ясно, что любые претензии власти к Виктору Медведчуку являются, мягко говоря, несправедливыми и надуманными», – отметил публицист.

Настоящая причина, пояснил Джангиров, заключается в том, что большинство избирателей, разочаровавшихся в Зеленском, уходят именно к «Оппозиционной платформе – За жизнь» Виктора Медведчука.

«А поскольку 7 из 10 избирателей Зеленского уходят именно к ОПЗЖ, то обвинения в связях с Россией выглядят не более чем повод для политических репрессий против оппозиции во главе с Медведчуком», – уточнил автор.

«Ха! Да и вообще смешно говорить о претензиях со стороны власти, потому что именно правящие «зеленые» сегодня подают всем пример, зарабатывая миллионы на российском рынке. Ведь именно фирма Владимира Зеленского и его партнеров «Квартал 95» «загрузила» всю сетку вещания российского канала СТС своими сериалами», – добавил публицист.

«Если же говорить о бизнесе среднего уровня, то есть примеры Жебривских, Литвина и еще сотен коммерсантов средней руки, хорошо зарабатывающих на экспорте на российский рынок / на поставках российской продукции на рынок Украины», – заключил политический и экономический публицист Дмитрий Джангиров.
ForUm

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