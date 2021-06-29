Подозреваемый в государственной измене нардеп от «ОПЗЖ» Тарас Козак 31 мая заплатил в Беларуси за аренду жилья 1,3 миллиона гривен.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на декларацию Козака.

Так, в сообщении от 25 июня о существенных изменениях в имущественном состоянии он указал 1,319 млн гривен расходов на аренду недвижимого имущества в Беларуси и продажу валюты на сумму 1,319 млн гривен.

Как сообщал ForUm, 11 мая генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что подписала сообщение о подозрении двум народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

Утром 11 мая в доме Медведчука проводились обыски.

13 мая Печерский районный суд отправил народного депутата Виктора Медведчука под круглосуточный домашний арест.

Офис генерального прокурора подал жалобу на меру пресечения Медведчуку. То же самое решили сделать и адвокаты политика.

По данным Медведчука, Козак находится на лечении в Беларуси.