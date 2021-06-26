Президент Украины Владимир Зеленский оказывает колоссальное сопротивление и ведет борьбу с критикой в свой адрес посредством маниакального преследования председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука и его партии. Такое мнение в интервью выразил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

По мнению эксперта, модель поведения Зеленского такова, что он ломится во власть любой ценой.

"Он делал любые скандальные заявления, выстроенные в виде каких-то обещаний, запредельно оскорбительные для Порошенко, чему аплодировала страна, задыхаясь от счастья, что так смело Зеленский себя повел. Видимо, люди недооценили, что это была часть сценария, написанная в кулуарах "95 Квартала", как продолжение сериала "Слуга народа", - считает эксперт.

По словам Шабовты, когда сериал сменился на реальную жизнь - Зеленский столкнулся с колоссальными проблемами.

"Видимо, он не до конца представлял, до какой степени он будет зависим в своем управлении, а в сочетании с отсутствием профессиональных знаний, актерскими амбициями - все это были абсолютно ожидаемые события, к сожалению. Самое главное, чего не произошло, – это способность к критическому анализу того, что сделано. Мы видим колоссальное сопротивление, борьбу с критикой. Это очень ярко проявляется в закрытии трех каналов, в маниакальном преследовании Медведчука и его политической силы. Я не жду чуда – себя должна переформатировать страна", - заявил Шабовта.

По мнению эксперта, политические партии, сами люди должны понимать, что завтрашний день не улучшится усилиями и руками Зеленского, потому что его усилия бесплодны. Без профессионализма, без глубоких знаний никаким патриотизмом, может быть, даже искренним желанием те проблемы, которые сейчас есть в Украине, не решить.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек. Среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая Печерский суд Киева избрал меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией вскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тыс. материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.