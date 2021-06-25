Очередные обыски по делу председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука - это политическое давление на него и на членов фракции ОПЗЖ с целью борьбы с оппозицией. Такое мнение в эфире телеканала «Перший Незалежний» выразил политолог Олександр Лазарев, сообщает 112 Украина.

«Это очень абсурдные вещи с учетом того судового процесса, который мы видели буквально полтора месяца назад, по решению которого Медведчук почему-то оказался под домашним арестом. Хотя если мы посмотрим, и человек, который мало-мальски разбирается в юриспруденции поймет, что прокуроры вообще никакой доказательной базы не предоставили... А из этого исходит, если доказательств не достаточно, они их ищут и, полагаю, там задействованы все структуры, чтобы хоть что-то найти, но найти не могут... Это говорит о том, что это (новые обыски, - ред.) политическое давление на Медведчука и на членов фракции «Оппозиционной платформы - За жизнь» с целью борьбы с оппозицией», - отметил он.

При этом Лазарев предположил, что сегодняшние следственные действия могут быть связаны с недавним громким заявлением народного депутата от провластной партии «Слуга Народа» Никиты Потураева.

«Мы же помним, что заявил Потураев с трибуны парламента. Он сказал, что необходимо вообще расстрелять фракцию ОПЗЖ. С одной стороны, это очень глупое заявление неадекватного человека, вполне возможно, но с другой стороны - мы понимаем, что человек отдает себе отчет, что он в адеквате и он не глуп. И если он делает такое заявление, значит он хочет легализировать мысль в обществе, что бороться с оппозицией можно всякими методами. Разумеется, этого никто делать не будет, но на этом фоне какие-то обыски, прессинг по народным депутатам - это уже выглядит не очень значимо. То есть, это политическая борьба, в которой задействованы все методы», - пояснил он.

По мнению политолога, все это делается властью для того, чтобы оппозиция стала более покладистой.

«Они думают, что народные депутаты должны стать более разговорчивыми, перестать быть в такой оппозиции, перейти на какое-то консенсусное компромиссное решение. Но как показывает практика, нанесения ударов телеканалам оппозиционного толка, санкции против семей народных депутатов, обыски, теперь уже домашний арест - они не делают более покладистыми членов фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь». Мне кажется, это уже можно было бы понять со стороны власти и как-то по-другому себя начать вести. Ну, скорее всего, им эта тактика очень удобна и симпатична», - отметил он и добавил, что по всей видимости власти просто нужен информационный повод.

«Им главное не доказать - им главное обвинить, а потом ты сам доказывай, что ты не виноват. То есть здесь презумпция невиновности, она действует всё совсем по-другому. Это говорит о том, что это исключительно медийная борьба, это исключительно подогрев, чтобы дискредитировать ту или иную политическую силу, но на данном этапе у них получается дискредитировать только свои позиции, потому что у них базиса нету», - резюмировал Лазарев.