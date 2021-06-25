Президент Владимир Зеленский, который приказал включить в список угроз для национальной безопасности певца Филиппа Киркорова, а также провести обыски у тещи главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука, насмешил всю страну. Так политический активист Михаил Чаплыга прокомментировал обыски у мамы Оксаны Марченко для делового издания «Капитал».

«ЗЕ... ленский! Вчера насмешил дважды. Одна часть ленты ржет, не переставая, потому что Филю Киркорова объявили угрозой для нацбезопасности. Вторая часть заливается смехом, потому что власть отправила сбушников с обыском ... к теще Медведчука», – сообщил политический активист.

По словам Чаплыги, власть во главе с Зеленским планировала запугать оппозицию с помощью новых обысков, но в итоге насмешила всю страну.

«Ребята, вы серьезно? Вот серьезно, вы реально хотели у тещи доказательства вины Медведчука найти?! Вы ж хоть на шаг вперед думайте! Народ же уже в открытую ржет над вами! Хотели запугать – а сделали всем смешно», – констатировал активист.

Чаплыга посоветовал разобраться, кто дает такие советы, потому что «война» против женщины и Киркорова – это как минимум потеря 3% от рейтинга Зеленского.

«Советую разобраться, кто в ОП дает такие советы, потому что эти «советчики» делают из Зеленского посмешище. Скажу тебе так! Если президент воюет с женщинами и киркоровыми – он выглядит смешно. Такие обыски – это минимум минус 3% от рейтинга», – подчеркнул активист.

«А, может, некоторые так долго вели передачу «Рассмеши комика», что теперь на автомате думают, как нас всех насмешить?» – съязвил политический активист.

В завершение Чаплыга пошутил, что в следующий раз власть во главе с Зеленским отправит сотрудников СБУ искать доказательства в лотке у домашнего кота.

«Что дальше? А дальше все будет еще смешнее. Ребята, вы с таким подходом в следующий раз будете искать «доказательства» в лотке у кота Кокосика», – заключил политический активист Михаил Чаплыга.