Настоящая цель обысков в офисе главы политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и дома у его тещи – очередная попытка власти запугать оппозицию во главе с Виктором Медведчуком. Об этом в эфире канала «Стоп цензура» заявил политический аналитик Виталий Романченко.

«Тут не доказательств не хватило. Их просто нет. Их просто еще никто не увидел. Я бы не связывал обыски, которые происходят, с тем, что есть намерение найти что-то. Мне кажется, тут более целесообразно говорить, что есть попытка власти действующей запугать (оппозицию. – Ред.)», – отметил политический аналитик.

Романченко выразил уверенность, что дома у тещи Медведчука не может быть доказательств, подтверждающих обвинения против политика. А значит, сделал вывод аналитик, настоящая цель – это давление на оппозицию.

«Обыски у тещи только подтверждают, что целью всех этих действий является исключительно давление на оппозицию. В частности, на ее лидера Виктора Медведчука», – подчеркнул политический аналитик.

Романченко напомнил, что несмотря на громкие обвинения в государственной измене, прокуратура до сих пор так и не предоставила суду никаких доказательств против Виктора Медведчука.

«Все это сделано для того, чтобы сделать медийную картинку. Когда были намерения вручить подозрение и когда Виктор Медведчук приехал в суд – и все увидели, что он готов защищать свои права законным путем. Тогда все растерялись и доказательства нам так и не показали. Ни нам, ни суду – суд сам это признал», – отметил эксперт.

Вместе с тем, пояснил Романченко, в украинском обществе уже сформировалось мнение, что на самом деле осуществляется давление со стороны власти во главе с Владимиром Зеленским на главную оппозиционную политическую силу.

«А выглядит это абсолютно абсурдно. Потому что в обществе, наоборот, уже сформировалось мнение, что идет политическое давление на конкретную политическую силу», – заключил политический эксперт Виталий Романченко.

Утром 24 июня сотрудники Государственного бюро расследований и Службы безопасности Украины пришли с обысками в партийный офис главной украинской оппозиционной партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука.

Также следователи ГБР и СБУ провели обыск в доме мамы его супруги Оксаны Марченко.

«Это уже пятый обыск в офисе Виктора Медведчука. Как и во всех предыдущих случаях, по итогам обысков сотрудники ГБР и СБУ снова не нашли каких-либо доказательств. «Ничего не изъято, и ичего не найдено. Обыски закончились безрезультатно», – заявил один из адвокатов Виктора Медведчука.