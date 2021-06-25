- Сегодня с нами эксперт по безопасности Сергей Шабовта.

Есть ли у вас оптимизм по поводу встречи президентов Украины и США, чем эта встреча поможет нашей стране?

- Абсолютно нет. Это факт протокольной встречи, на которой будут сказаны необходимые и уместные для дипломатии наборы слов, не несущие в себе какие-то обещания. Визит буде превратно истолкован ОП, как всемирная победа над всем, что только можно победить. На самом деле любого политика, который представляет ту или иную страну, аппарат мощнейшей страны – США – оценивает очень глубоко, прогнозируя перспективы развития. Меня поражает провинциальная тяга к высоким словам. Какое стратегическое партнерство и сотрудничество может быть между микроскопической Украиной, съеденной коррупцией, сидящей на дне страшных экономических проблем, бесперспективной, и США? Стратегические партнерские отношения бывают между равносильными государствами, у которых могут быть совместные проекты и планы. А мы все это привязываем к нищим своим просьбам.

- Президент, с одной стороны, старается, чтобы закон об олигархах приняли, а с другой стороны, наши олигархи почему-то не боятся этого закона. Для чего или для кого создан этот законопроект - чтобы напугать кого?

- Я наблюдаю стойкий процесс формирования психической зависимости президента. В инструменте СНБО он нашел некую панацею, с помощью которой он будет лечить государство Украина. В обход закона, Конституции, подменяя собой судебную систему. Вот эта параноидальная зависимость от каких-то проектов, которые должны, как по мановению волшебной палочки, что-то изменить или по крайней мере показать образ смелого и сильного президента, который готов вступить со многоголовым зверем в отважную борьбу. Если Зеленский хоть раз в сутки бывает честен с собой, то он не может не понимать тех проблем, которые носят для него неразрешимый характер. И он прекрасно понимает, что падение рейтинга его и его политической силы - это не результат борьбы оппозиции, а результат, в первую очередь, провалов самой власти, пирамиду которой он сам лично возглавляет. Поэтому начинается панический поиск каких-то приемов, которые привлекут, с одной стороны, какую-то часть электората. Тема борьбы с богатыми бессовестно эксплуатируется с 1917 года. Она также, как тема религиозных противостояний или национальной розни, легко подогревается и манипулируется. Особенно это актуально для Украины, потому что благодаря "усилиям" олигархата Украина на сегодняшний день поляризована. Мы страшнее, чем страны третьего мира по уровню поляризации общества. Все масс-медиа, в том числе и оппозиционные, реально показывают картину умирания страны, галопирующей инфляции, других серьезных проблем, а на этом фоне Ахметов утраивает свое состояние только за один год. Украина с ее убогим экономическим положением очень зависима от РФ. Она не получила никакого альтернативного баланса от Европы – мы увидели ограниченные квоты. Малейшие попытки Украины защищать своего производителя встречали яростную реакцию со стороны европейских партеров. Сегодня ситуация выглядит безобразно: торгуя с Россией, мы вольно или невольно пополняем ее бюджет, но мы приобретаем критические товары, которые нам необходимы. Эту двойственную ситуацию надо как-то альтернативно оценивать. И на этом фоне объявлять врагами тех людей, за счет чьих кошельков Зеленский существует у власти, которые его туда и сподвигали...

- Если бы действительно была бы опасность, олигархи могли бы и объединиться, и нанести ощутимый удар. О чем все же этот законопроект и для чего? И что в результате - у нас станет больше денег в кошельке?

- Я в 14-м году сказал: "А что дала эта революция и кому?" Хайп в этом документе есть, но он вторичен. В первую очередь — это политический проект. Это проект политтехнологический, потому что на самом деле его острие и жало направлены на борьбу с оппонентами. И в первую очередь эта направленность против Медведчука. Мы помним, как Зеленский сказал про конец "эпохи Медведчука", хотя никогда раньше так вопрос не ставился. Этот закон не реализуется – он будет микроскопическим. Проблема олигархии объективна – она существует во всем мире. Капитал, развиваясь и укрупняясь, становится агрессивным по отношению к государству, в котором существует. Он начинает создавать медийные ресурсы, политические блоки, начинает создавать свое лобби во всех инструментах власти. Это объективный по отношению к капиталу процесс – читайте "Капитал", господин Зеленский. Даже страны Европы, США сталкивались с этой проблемой, и ищут другие пути для ее решения. Они создают условия для конструктивного диалога с крупным капиталом. Используя, в первую очередь, механизм антимонопольного законодательства, используя ряд других инструментов, но цивилизованных. Но у нас все инструменты власти заангажированы, и посчитайте, сколько у нас под куполом ВР групп заангажированных, в том числе и финансово, от тех или иных олигархов.

- Может, Зеленский все прекрасно понимает и ему даже выгодно, чтобы парламент за этот законопроект не проголосовал, и тогда он имеет политически возможности и основания, чтобы этот парламент распустить?

- Мне кажется, что Зеленский очень боится роспуска парламента, хоть он и бросается этими словами. Он понимает, что, утратив монобольшинство, он "посыпется". Я не думаю, что Зеленский своими руками захочет укорачивать свой срок, идя на такой шаг. Когда мы говорим о внешнем управлении, то ему никто не позволит делать такие шаги. Тех, кто управляет нами, и в первую очередь США, устраивает такая Украина – слабая по власти страна.

- Вы можете вспомнить что-то, что обещал и действительно сделал президент Зеленский?

- Не могу. Модель поведения Зеленского такова, что, когда он ломился во власть, он это делал любой ценой. Он делал любые скандальные заявления, выстроенные в виде каких-то обещаний, запредельно оскорбительные к Порошенко, чему аплодировала страна, задыхаясь от счастья, что так смело Зеленский себя повел. Видимо, люди не дооценили, что это была часть сценария, прописанная в кулуарах "95 Квартала", как продолжение сериала "Слуга народа". А потом наступили реалии, и здесь Зеленский столкнулся с колоссальными проблемами. Видимо, он не до конца представлял, до какой степени он будет зависим в своем управлении, а в сочетании с отсутствием профессиональных знаний, актерскими амбициями все это было абсолютно ожидаемые события, к сожалению. Самое главное, чего не произошло, – это способность к критическому анализу того, что сделано. Мы видим колоссальное сопротивление, борьбу с критикой. Это очень ярко проявляется в закрытии трех каналов, в маниакальном преследовании Медведчука и его политической силы. Я не жду чуда – себя должна переформатировать страна. Политические партии, сами люди должны понимать, что завтрашний день не улучшится усилиями и руками Зеленского, потому что его усилия бесплодны. Без профессионализма, без глубоких знаний никаким патриотизмом, может быть, даже искренним желанием, тех проблем, которые сейчас есть в Украине, не решить.

- Президент окружил себя людьми, которых он хорошо знает, каким он доверяет, а где специалисты? Мы можем назвать хоть 5 интеллектуалов-специалистов, работающих сейчас на государство?

- Система, которая очень быстро выстраивалась на основе тех самых кумовских отношений: уже более 30 человек, которые публично заявлены, его подельники по "95 Кварталу", их родственники, близкие. Они сегодня создали то кольцо, которое не допускает туда интеллектуалов. Любая управленческая структура, которая заполняется в ячейках людьми профессионально неграмотными, но амбициозными, за счет личностных отношений, никогда не впустит в свою команду тех, на чьем фоне они начнут выглядеть невыгодно. Это страшная проблема Украины. Если бы у него был какой-то умненький теневой кабинет, но которому бы он доверял, хотя бы из трех-четырех аналитиков и экспертов – это могло бы дать невероятную пользу государству. Но он не способен на такое решение. Это, опять же, тот стандарт, в котором он вырос, сформировался и не может из него выйти, к сожалению. Зеленский не думал, что ему придется отвечать на каждый из десяти вопросов, которые он задавал Порошенко.

- Спасибо.