Сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного Бюро расследований, которые сегодня проводили обыск в приемной председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, делали это с вопиющим нарушением законодательства. Об этом журналистам заявили адвокаты Дмитрий Лойфман и Юрий Татьков.

В частности Лойфман отметил, что следователи не предоставили ни одного постановления суда, где речь шла бы о разрешении на обыск в приемной нардепа. Более того: сотрудник СБУ, по словам адвоката, неизвестным образом проник в приемную нардепа, и находился там без понятых несколько часов.

"Перед началом обыска каким-то неизвестным образом, нам, адвокатом, это неизвестно, сотрудник СБУ проник в приемную народного депутата Медведчука. И когда мы со следователями, понятыми и всеми подошли и следователь нам объяснил, что ему необходимо именно в это помещение, и когда мы стояли и ему объясняли, что нельзя туда проходить, поскольку суд не давал разрешение на обыск в приемной народного депутата, по команде следователя изнутри сотрудник СБУ открыл дверь. То есть, у нас даже не было ключей, а изнутри сотрудник СБУ открыл дверь приемной. Со слов присутствующих лиц стало известно, что этот сотрудник СБУ до начала обыска без понятых зашел в те помещения и находился там около двух часов. Что он там делал – неизвестно. И после того, как сотрудник СБУ бесконтрольно находился в приемной народного депутата, следователь пытался там провести обыски", - добавил Лойфман.

В свою очередь адвокат Юрий Татьков отметил, что обыски проводятся по уголовному производству, по которому Медведчуку объявлено подозрение. Однако, добавил адвокат, обыски по этому уголовному производству, в этом же помещении уже проводились.

"Это уголовное производство, которое незаконно Виктору Владимировичу объявлено о подозрении. И самое удивительно то, что в указанном помещении и именно в указанном уголовном производстве следователями СБУ уже проводили обыск не только в указанном помещении, а и в других помещениях, где также сегодня проходили обыски. Но как нам сегодня пояснил следователь ГБР, которые сейчас проводят досудебное расследование в указанном уголовном производстве, то они только сейчас узнали, что СБУ уже это помещение в этом уголовном производстве уже обыскивали. И они-вот сегодня составлен протокол, что ничего не изъято, ничего не обнаружено, но это чудо какое - то происходит, что нашим правоохранительным органам нечего делать, одно и то же помещение обыскивать в одном и том же уголовном в течение нескольких месяцев", - подчеркнул Татьков.

Напомним, сегодня, 24 июня 2021 года с самого утра прокуроры и следователи СБУ и ГБР проводят обыски в офисе партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", в том числе приемной Виктора Медведчука. Кроме того, с обысками приехали еще и к маме жены Виктора Медведчука Оксаны Марченко, А также его родственников проводятся обыски у помощников народных депутатов.

Напомним, в офисе партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" находятся приемные 7 депутатов от этой политической силы, в том числе председателя политсовета партии, народного депутата Виктора Медведчука, народных депутатов Тараса Козака, Василия Нимченко, Юрия Загороднего, Виктора черного, Александра Колтуновича, Ильи Кивы.

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний назвал обыски террором и местью со стороны действующей власти.

Ранее нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявил, что обыски у мамы Оксаны Марченко-это очередной акт преступления власти против Виктора Медведчука.