В четверг в интервью украинской Скабеевой-Мосийчук президент Зеленский в очередной раз допустил хамские выпады в адрес лидера оппозиции и пятого президента и распространил российский нарратив «война потому, что на ней Порошенко зарабатывает» заявили в партии «Европейская солидарность».

«Европейская солидарность» официально заявляет, что все обвинения, которые сегодня Зеленский озвучил на канале Коломойского-Медведчука, является ложью от первого и до последнего слова, и только президентский иммунитет защищает его от уголовной ответственности», - говорится в сообщении.

«Господин Зеленский, проснитесь, Порошенко уже более двух лет не президент. Война продолжается. Может, пора у себя «заробитчан поискать»? – отметили в партии.

Также в политсиле заявили, что Зеленскому придется отвечать за свои ошибки.

«За сдачу россиянам спецоперации по задержанию военных преступников из банды Вагнера - сегодня вы фактически выступили с явкой с повинной. Cам позвонил шестерке Путина Лукашенко и все рассказал. В интервью вы много говорили о государственной измене - и в этом гениальном расследовании вышли сами на себя. Как юрист-недоучка должны знать, что чистосердечное признание смягчает ответственность», - заявили в «ЕС».

«За 150 тысяч умерших от коронавируса, по данным Национальной академии наук, потому что Минздрав по вашему указанию эту трагическую статистику занизил втрое.

За разграбленный «антиковидний фонд» и большое крадивництво. За разрушенную международную коалицию в поддержку Украины. За то, что «эпоху бедности» вы превратили в эпоху нищеты, а вместо обещанного вами год назад снижения тарифов на ЖКУ вдвое правительство сегодня обнародовало план их постоянному и непрерывному увеличению», - резюмировали в партии.