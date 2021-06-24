Власть потихоньку подготавливает общество к тому, что Украина так и не станет полноценным членом НАТО, переключая внимание общества на абсурдную вещь: на необходимость возврата себе статуса ядерной державы, создав себе собственную ядерную бомбу. В нынешних условиях, да еще и с такой малоадекватной властью, это чрезвычайно опасно и может стать причиной трагедии, сравнимой со вторым Чернобылем, пишет Александр Потемкин.

То, что нам не видать статуса члена НАТО, как своих ушей, давно понятно всем здравомыслящим людям. Ведь Западу и Европе намного выгоднее иметь буферную зону между границами Евросоюза и Россией, чем соседствовать бок о бок со страной, у которой военная мощь и ядерный потенциал - сильнейшие в мире. Именно поэтому украинская власть, как неудачливый фокусник, пытаясь заменить одну конфетку на другую, начинает рассказывать о том, что взамен вступлению в НАТО нам надо бы создать свою ядерную бомбу. Одним из тех, кто озвучил это вслух стал посол Украины в Германии Андрей Мельник.

С одной стороны, действительно, у нашей страны есть такие возможности - ряд атомных электростанций, месторождения урана и урановые рудники, соответствующие разработки, да и специалисты еще не все выехали за границы. И в теории, займись плотно этим вопросом, мы могли бы получить свою ядерную бомбу уже через 3-5 лет. Но вопрос в следующем: а где мы будем ее испытывать? В херсонских степях? В Азовском море? В Карпатах? Соответственно, без надлежащих испытаний, мы получим "грязную" ядерную бомбу, которая, случись взрыв, поразит огромную территорию нашей страны и уничтожит колоссальное количество украинцев. Целые города, а то и области могут просто быть стертыми с лица земли. А если добавить к этому техногенные катастрофы, последующие за взрывом, то об Украине, как о государстве, можно, наверное, и вовсе, забыть.

Однако представителей власти, во главе с президентом Владимиром Зеленским, судя по всему, настолько манит мысль обладать "ядерным чемоданчиком" (как у американского "большого брата", ага), что они готовы поставить на кон и жизни миллионов людей, и страну в целом. Хотя чему удивляться, учитывая, как президент и его СНБО виртуозно нарушают законы, вводя санкции против своих же сограждан, только за то, что они в оппозиции к власти, как Виктор Медведчук, закрывают независимые телеканалы только за то, что те осмеливаются говорить правду о происходящем в стране, преследуют инакомыслящих.

Конечно же, Зеленскому, дабы придать себе большей важности на мировой арене, захочется "побряцать" перед всеми ядерным оружием, и таким образом, получить хоть какой-то рычаг давления на Запад. А нашей нищей стране это преподнести населению, как "перемогу". Но где гарантия, того, что это же население не сметет Зеленского со всем его СНБО?

И что тогда? Кто возьмет в руки «ядерный чемоданчик»»? Национал-радикал Стерненко? Националист Белецкий? Или Турчинов/Порошенко, которые спят и видят, как бы отомстить Донецку и Луганску за унижение в 2015 году.

Или может быть они хотят использовать ядерное оружие в качестве аргумента к переговорам с ОРДЛО?

Но, на всякий аргумент найдется контраргумент.

И если Европа немедленно решительно не призовет украинскую власть прекратить даже думать о ядерном оружии, в центре континента может начаться новый конфликт. На этот раз ядерный.