Сегодняшние обыски у председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука объясняются тем, что правоохранительные органы судорожно ищут хоть какие-нибудь доказательства вины политика, обвиняемого властью в госизмене. Приближается дата нового судебного заседания по делу Виктора Медведчука, и поскольку все предыдущие обвинения оказались несостоятельными, власть боится, что сшитое белыми нитками дело против оппозиционера попросту развалится. Такое мнение высказал журналистам народный депутат от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Юрий Загородний.

«В офис политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» пришли с обыском сотрудники Службы безопасности Украины и Государственного бюро расследований. Обыски проходят также в доме, где живет Виктор Медведчук, в зданиях, где проживают помощники народных депутатов Украины Виктора Медведчука и Тараса Козака, а также у родственников Виктора Владимировича, в частности у мамы его жены, – объяснил Загородний, добавив, что доказательств вины у правоохранителей нет, а 9 июля должно состояться судебное заседание, на котором будет приниматься решение: продлить Виктору Медведчуку домашний арест или освободить его. И власти боятся, что до того момента не будет никаких новых доказательств.

Нардеп напомнил, что лишь вчера Офис генпрокурора признал: у следователей нет достаточных оснований для выдвижения обвинений главе Политсовета ОПЗЖ. Поэтому сегодня силовики в истерике пытаются их добыть.

«Вчера первый заместитель Генерального прокурора сказал, что у следователей недостаточно оснований для обвинения Виктора Владимировича в государственной измене и финансировании терроризма. А это то, на основании чего Совет национальной безопасности и обороны принимал решение о введении санкций против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко и народного депутата от нашей политической силы Тараса Козака, – заявил Юрий Загородний. – К тому же Виктор Владимирович обратился с иском в ЕСПЧ, и мы глубоко уверены, что права будут восстановлены, а в суде будет доказано, что все обвинения не обоснованы».

Парламентарий указал, что правоохранители действуют с нарушением закона. Так, постановлением суда от 16 июня 2021 года разрешены обыски у помощников Виктора Медведчука. Правоохранители же пытаются войти и в приемную народного депутата, на что необходимо отдельное разрешение суда, которого у них нет.

По мнению Загороднего, санкции и уголовные дела против Медведчука – это месть власти за его принципиальную государственную позицию.

«Власти в очередной раз пошли по пути морального и политического террора в отношении народных депутатов Медведчука, Козака, их помощников, членов их семей. Они игнорируют законы Украины, занимаются беспределом, – сказал политик. – Мы уже сбились со счета, сколько обысков было в наших офисах и офисах других депутатов от «Оппозиционной платформы – За жизнь». При этом ни одного противозаконного документа во время обысков не было найдено».

При этом в партии уверены, что власти так и не смогут раздобыть никаких доказательств вины Виктора Медведчука, а суд в итоге вынесет справедливое решение и закроет сфальсифицированные против него силовиками уголовные дела.

«Не знаем, что правоохранители рассчитывают найти в очередной раз. У них уже проявляется нервозность, элемент агонии. Мы глубоко убеждены, что у власти нет никаких новых доказательств, потому что их априори не может быть. Отсюда давление, запугивания и морально-психологический террор. Но нас не испугают. И если Украина – правовое государство, а суд настоящий и независимый, то он должен принять законное решение в отношении Виктора Медведчука», – заявил Юрий Загородний.