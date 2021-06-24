Если бы выборы в Верховную Раду прошли в ближайшее воскресенье, то наибольшую поддержку избирателей получили бы партии «Слуга народа» (22,1%) и «Оппозиционная платформа – За жизнь» (19,2%). Также в следующий состав украинского парламента попали бы «Европейская солидарность» (17,2%) и ВО «Батькивщина» (10,3%). Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного ГО «Институт социологии гражданского общества» в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США), сообщает 112 Украина.

Остальные партии, по результатам соцопроса, не преодолели бы 5%-й барьер.

Также накануне Дня Конституции, который отмечается 28 июня, социологи задали ряд вопросов, связанных с отношением украинской аудитории к независимости Украины, соблюдению Конституции и верховенства права в стране.

Так, стоит отметить, что 56,2% опрошенных считают, что Украина не является независимым государством. Противоположного мнения придерживаются только 28,1%.

Также 45% респондентов заявили, что президент Украины Владимир Зеленский является полностью зависимым в своих решениях и действиях и на него влияют другие страны и международные организации. 34,7% опрошенных уверены, что глава государства - частично зависим. Только 1,6% украинцев считают, что Зеленский полностью независим.

Кроме того, 51,7% опрошенных отметили, что СНБО нарушает Конституцию Украины, закрывая оппозиционные телеканалы без решения суда, вводя санкции против оппозиционных политиков, внесудебно вмешиваясь в работу бизнеса.

Также 53% респондентов уверены, что украинская власть нарушила Конституцию Украины, приняв закон о продаже земли.

Отвечая на вопросы относительно преследования властью лидера оппозиции Виктора Медведчука, 58,5% опрошенных заявили, что внимательно следят за развитием ситуации вокруг дела Виктора Медведчука в течение нескольких последних недель.

32,6% уверены, что решение суда в отношении оппозиционера несправедливо, мера пресечения тяжелее, чем степень обвинения. А 31,2% считают, что Медведчука должны были отпустить в зале суда. При этом 52,8% респондентов уверены, что судебный процесс будет затянутым, без реального решения, и 31,7% считают, что суд закончится оправдательным приговором.

55,6% украинцев уверены, что Медведчук невиновен и должен быть оправдан и восстановлен во всех правах. А вручение подозрения и выбор меры пресечения для Виктора Медведчука – это попытка власти отвлечь внимание от реальных проблем, уверены 62,8% опрошенных.

При этом 65,8% респондентов считают, что все эти события приведут к увеличению рейтинга Виктора Медведчука и «Оппозиционной платформы – За жизнь».

Социологический опрос проведен ГО «Институт социологии гражданского общества» в период с 18 по 22 июня 2021 года по заказу американской компании WEST MARKET INDUSTRIAL LLC (США).

Опрошены 3000 респондентов методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория – население возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2,8%.