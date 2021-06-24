Совсем скоро ЕСПЧ оспорит незаконные действия украинской Зе-власти в отношении председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука. В том, что юристы Медведчука там победят, не сомневается никто. Даже экс-премьер Яценюк, которого сложно заподозрить в симпатиях к нынешней оппозиции, говорит о том, что Зеленский подменяет государственные институты решениями одного органа, что по сути своей – незаконно. Исходя из этого, Яценюк прогнозирует 100%-ную победу Медведчука в ЕСПЧ, пишет политолог Игорь Вальский.

А значит, де-юре станет понятно то, о чем говорят десятки тысяч публикаций в мировых СМИ: власть незаконно преследует оппозицию, закрывает телеканалы, издевается над собственным народом.

Но почему же Зеленский своей мишенью выбрал именно Медведчука? В чем причина практически животного страха президента перед главой политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь"?

Первая причина – это неспособность Зеленского выполнить свое предвыборное обещание – завершить войну на Донбассе. Для тех, кто забыл, – Зеленский клялся закончить конфликт на востоке страны, а после этого уйти в отставку. Через два года мы имеем еще более глубокий и затянувшийся конфликт, который накаляется все сильнее. Почитайте только ежедневные сводки ОБСЕ, я уверен, после закрытия оппозиционных телеканалов ни одно СМИ не показывает нам эти реальные цифры.

С другой стороны есть лидер оппозиции Медведчук, который ПО СОБСТВЕННОЙ инициативе, без выданного Офисом Зеленского портфеля, разработал мирный план по возвращению Донбасса в Украину, а Украины – на Донбасс. Более того, этот план утвердили в Донецке, Луганске, Москве, Берлине и Париже. Вы понимаете, что если бы Медведчуку не связывали руки, то война закончилась уже несколько лет назад. Мы понимаем. И Зеленский понимает, поэтому и устроил судилище над оппозиционером.

Отсюда плавно выплывает то, что даже спустя два года Зеленского не воспринимают как политика, а тем более как президента Украины. С ним никто из зарубежных политиков не проводит встречи серьезней молитвенных завтраков. Простой пример – переговоры в "нормандском формате", на которые из всех представителей сторон не позвали только Зеленского.

Или недавняя встреча Путина и Байдена, перед которой Зеленский бился в конвульсиях со словами: "Я, я, я президент, со мной обсуждайте Украину". Зеленский таки выклянчил звонок от Байдена, но его администрация переврала содержание беседы (рассказали, что якобы США уже готовы пустить Украину в НАТО, что является ложью), чем вызвали официальную реакцию Белого дома. Такими действиями Зеленский в очередной раз закрепил реноме клоуна, с которым не то что встречаться - по телефону говорить опасно для репутации.

В конце концов, Зеленскому указали на его место, когда Байден и Путин сказали, что для решения конфликта на Донбассе Зеленскому необходимо четко следовать минским соглашениям. Другого пути нет.

А кто в Украине неустанно говорит о том, что необходимо выполнять минские соглашения? Все верно – Виктор Медведчук. Потому Зеленский и бесится, что даже его "опекун" Байден признал правоту Медведчука на глазах у всего мира.

Причина номер два. Зеленский обещал матерям пленных украинцев бороться за каждого из них. Как только первоначальный пиар закончился, гарант "прикрыл лавочку". За последний год он не освободил ни одного человека, а, скорее, наоборот – заблокировал освобождение четырех женщин из тюрем ОРДЛО. Этих женщин главари "ЛДНР" были готовы передать Медведчуку в ОДНОСТОРОННЕМ порядке. Просто погуглите, что это за женщины и насколько плачевное сейчас у них физическое состояние. И Зеленский решил усугублять его дальше. Наталья Стаценко, Светлана Довгаль, Наталья Савченко и Екатерина Котенко могли быть дома еще в январе. Но именно из-за Зеленского они все еще в тюрьме. Он не просто не может их освободить, он заблокировал Медведчуку возможность их вернуть домой из-за собственного нездорового эго. Ведь это благодаря Медведчуку 493 украинца вернулись из ОРДЛО, а всего более полутора тысяч украинцев вернулись домой, к своим семьям.

Зеленскому о таком можно только мечтать. Потому и бесится.

Третья причина, но не менее болезненная для украинского общества, - тарифы на газ. Здесь крайне просто: президент обещал снизить суммы в коммунальной платежке для украинцев, а в итоге увеличил в несколько раз. Каждый месяц мы с вами в этом убеждаемся.

В противовес есть Медведчук, который договорился с Россией о 25%-ной СКИДКЕ на цену на газ. То есть мы не только не платили бы эти огромные накрутки, но и получали бы газ ДЕШЕВЛЕ. Но Зеленскому все равно, он же не платит из своего кармана за бабушек-соседок и одиноких матерей, у которых общий доход в месяц – это сумма оплаты за коммуналку (иногда неполная).

Причина под номером четыре – это провал борьбы с пандемией коронавируса. Зеленский и его команда полностью провалили кейс вакцинации в Украине и не могут это скрыть даже быстрой заменой министров. С другой же стороны есть Медведчук, который договорился и привез в Украину рабочую технологию производства одной из лучших в мире вакцин.

Начать вакцинацию Зеленский смог только в июне, да и то - количество вакцинированных пока измеряется тысячами и зависит от поставок из-за рубежа.

В то же время, если бы власти прислушались к Медведчуку, уже в апреле-мае в Украине была бы начата массовая вакцинация ПРОИЗВЕДЕННОЙ В УКРАИНЕ вакциной, за которой в очереди стоит полмира. Поэтому тысячи жизней, которые мы потеряли за эти полгода, на совести Зеленского.

Второй вопрос в препарате. "Зеленый" президент и здесь обманул украинцев. Индийскую вакцину CoviShield не признают в ЕС, и он это прекрасно понимает. Именно поэтому все депутаты предпочитают колоться вакциной Pfizer, а украинцам скармливают непонятно что.

Медведчук же сам укололся "Спутником V". Более того – не только он, но и вся его семья, включая детей. Это говорит о том, что он, как лидер, на своем примере показал безопасность вакцины, которую предложил народу. Зеленскому же плевать на людей, видимо, ему не важно, сколько украинцев умрет от коронавируса.

Ну и последняя причина – "заведомо ложные показания". Все помнят, как на клоунских баттлах с Порошенко Зеленский божился, что не пойдет на второй срок. Взвесив все "против", отбросив "за", юрист-недоучка, почувствовавший вкус власти, вострит лыжи на еще одну пятилетку. А имея за плечами полный ноль политического опыта и карьеру клоуна – для него эта миссия не выполнима. Он не Порошенко, который смог хоть минимальной, но заручиться поддержкой Запада, чтобы вместе со всеми недрами сдать им страну. И не смог в частности потому, что Медведчук этому препятствует, он не дает сдать землю, чтобы навсегда запрячь Украину в ярмо Запада.

Провалившись по всем направлениям, Зеленский дал команду любыми способами убрать из политики того, кто добился успеха во всех вопросах, за которые брался, – Виктора Медведчука.

Именно поэтому, нарушая Конституцию и законы Украины, вопреки здравому смыслу и формальной логике были закрыты три телеканала, а четвертый – не допущен в эфир, лидер оппозиции находится под домашним арестом, а Зеленский вешает лапшу гражданам с каналов прикормленных им олигархов и надеется на похвалу от западных кураторов. Только вот те, кто на нашей земле говорил "Гут Вальдемар, зер гут", бежали потом с позором.

И с Вальдемаром.