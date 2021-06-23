Президент Украины Владимир Зеленский занимается подменой понятий для того, чтобы «легализовать» свои незаконные действия. Об этом в своем Telegram-канале написал политический активист и блогер Михаил Чаплыга, передает 112 Украина.

В своей заметке блогер описал историю с «заморозкой» финансовой помощи США Украине. По его словам, это не первый «тревожный звоночек» для Зеленского от коллективного Запада.

Чаплыга также указывает, как активно обсуждают, что The Brussels Times осудила «налоговую реформу» от Гетманцева-Коломойского. Законопроект №5600, который и акциз на алкоголь поднимает, и ренту за пользование недрами, и фермерам помогает разориться (как раз перед скупкой земли), потому что вводит «минимальную налоговую нагрузку» (5 % от цены участка).

The Brussels Times пишет, что «зеленые» «превратили двойные стандарты в норму жизни».

«Под лозунгами про «деолигархизацию» и «войну с коррупционерами» - просто война против бизнеса. Под лозунгами про «реформы» - заменили судебную систему указами Зеленского и его компашки. То есть, историю, когда задавили канал КРТ, потом без суда и следствия закрыли «112 Украина» и другие каналы, а еще «по беспределу» объявили санкции против Медведчука, Марченко и дальше по списку, на Западе заметили. Под видом «налоговой реформы» - просто выжимают соки из бизнеса и простого народа тоже, - пишет Чаплыга.

Он отмечает, что западные партнеры давали деньги на борьбу с ковидом. А команда Зеленского потратили их на другие задачи – The Brussels Times прямо пишет, что это симптом коррупции. То есть, «Велике будівництво» - это для Запада история с коррупционным душком. Как и эта «налоговая реформа».

«Так вот, в Брюсселе прямо спрашивают – чего ж вы просите помощи и Америк, и ЕС, когда сами уничтожаете экономику и разоряете свою страну! Вот так, под «европейские» лозунги Украина при Зеленском «движется в противоположном направлении». Поэтому Зеленскому & Co хорошо бы почитать, что пишут об Украине. И что всю эту «политику с двойным дном» все давно раскусили!», - указывает блогер.