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Деолигархический закон Президента Украины Владимира Зеленского нацелен прежде всего на главного политического оппонента главы государства – председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом пишет ведущее индийское издание New Delhi Times.

В публикации подчеркивается, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, который и будет присваивать статус «олигарха», контролируется аппаратом Президента и не является самостоятельным органом, потому очевидно, что первым в список олигархов попадет лидер украинской оппозиции Виктор Медведчук, которого Президент считает своим главным политическим конкурентом.

«Если СНБО добавляет олигархов в официальный реестр на индивидуальной основе, уделяя особое внимание тем, кто выступает против нынешней администрации, это предполагает политизированный процесс, направленный на нанесение вреда политическим оппонентам. Сокращение политического финансирования оппозиционных партий в результате принятия законопроекта усилит контроль правящей партии «Слуга народа» на всех уровнях власти», – констатируется в публикации.

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения», – сказал Виктор Медведчук.
ForUm

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