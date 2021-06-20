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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прокомментировал, почему он единственный среди членов СНБО не поддержал введение санкций против Медведчука и Козака.

В интервью Радио Свобода председатель ВР сказал, что это «законы с нарушением закона».

«Если мы говорим о каналах или о гражданах Украины, я считаю, что, согласно закону о санкциях, их можно применять к субъектам хозяйствования или иностранным гражданам, кого мы не можем, скажем так, достать через украинское законодательство, через украинский суд. По всем другим, особенно если речь идет о терроризме, у нас другие статьи. Если мы говорим, например, о народных депутатах Украины, то там все четко - терроризм, государственная измена. Пожалуйста, уголовное дело. Суд и такое решение будет принято», - сообщил Разумков.

 
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