Призывы к физическому уничтожению партийцев «Оппозиционной платформы – За жизнь» главы парламентского Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никиты Потураева нашли питательную среду у черкасских национал-радикалов. В тот же день, на своем рабочем месте нападению и оскорблениям со стороны националистов подвергся депутат от ОПЗЖ Черкасского облсовета Владимир Доманский. Об этом идет речь в заявлении «Оппозиционной платформы – За жизнь» на сайте партии.

«Неонацисты и прочий уличный сброд под предводительством Кухарчука, в очередной раз собравшись в стаи, восприняв призыв потураевской идеологии о расправе с оппозицией, в тот же день ворвались в рабочий кабинет депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Черкасского областного совета Владимира Доманского, прибегнув к реальным угрозам его жизни и здоровью, унижая честь и достоинство…» – сказано в заявлении ОПЗЖ.

Раскрывая подробности инцидента, в партии объяснили, что, призывая к расправе над депутатом-оппозиционером, национал-радикалы требовали прекратить деятельность Доманского как исполняющего обязанности председателя Черкасского облсовета и сорвали работу комиссии по кадровому обеспечению представительских органов власти. Также, отмечается в заявлении, угрозы звучали в адрес руководства «Оппозиционной платформы – За жизнь» и партии в целом.

«Для Украины становится обыденностью, когда радикалы, нацисты и прочие субъекты политического мародерства при полном попустительстве власти и правоохранительных органов занимаются запугиваниями и политическим террором. Более того, эти действия являются частью спланированной и проводимой властью атаки на оппозицию в Украине, – уверены в партии. – Они направлены против крайне неудобной для власти партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» и совершаются в поддержку различных карманных «проектов» власти Зеленского, которые делают вид, что собираются стать пророками и вершителями судьбы страны».

В ОПЗЖ также обращают внимание и на другие вопиющие случаи нападений на помещения органов самоуправления и избиений депутатов. Как пример приводится случившееся с депутатом от ОПЗЖ Александром Олененко 19.02.2021 года.

«Не без участия власти указанные группировки Черкасс прибегают к запугиванию, террору и политическому мародерству, но между тем правоохранительные органы безмолвствуют и не принимают надлежащих мер, – указывают в ОПЗЖ.

Маховик террора, запущенный Зе-командой после закрытия независимых телеканалов и фабрикации уголовных дел против председателя Политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и партии в целом, подчеркивают в политсиле, сегодня набирает обороты.

«Власть использует всякого рода «нацкорпиков», как черный нал для подавления свободы мировоззрения и многогранности идеологии граждан страны», – констатируют в партии.

Оппозиционеры уверены, что власть поощряет беззаконие, попрание норм Конституции и человеческой морали. А значит, вся ответственность за нападения на их депутатов целиком и полностью лежит на провластной фракции и подобных «потураевых», фактически отдающих приказ «Нацкорпусу» и другим национал-радикалам на физическую расправу с неугодными.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» потребовала немедленного расследования преступного вмешательства в работу Черкасского облсовета и привлечения к ответственности всех причастных к нападению на депутатов. Также в политсиле призвали правоохранительные органы «прекратить потворствовать своре обезумевших уличных бандитов, защитить законный выбор украинского народа и не допустить развития эмбриона нацистского и фашистского отребья в Украине, где Основной Закон провозглашает государство Украина, как демократическое и правовое государство».