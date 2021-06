Влиятельное европейское издание The Brussels Times резко раскритиковало президента Украины Владимира Зеленского за запрет независимых телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, незаконные санкции против лидера оппозиции - председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктора Медведчука, а также провал борьбы с коррупцией. В частности, об этом говорится в статье издания под красноречивым заголовком «Европейские ценности — это не только вывешивать флаги ЕС» («European values are not just about EU flags»), сообщает 112 Украина.

Влиятельное европейское издание пишет, что у украинской власти во главе с президентом Зеленским слова мало сочетаются с реальными делами. Более того, она занимается «подменой понятий», причем это превратилось в норму поведения («Substitution of concepts has become a normal rule of politics»).

Как пример в статье упоминается запрет телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, санкции против лидера оппозиции Виктора Медведчука без суда и следствия, неуважение к правам инвесторов, и то, что вместо борьбы против коррупции украинская власть пошла войной на крупный и средний бизнес.

«Борьбу против коррупции подменили войной против крупного и среднего бизнеса, принцип равных условий в налогообложении заменили ужесточением налогового бремени, судебную систему, как подчеркнула ПАСЕ, заменили решениями Офиса президента и еще нескольких чиновников, целевые фонды Запада на борьбу против COVID-19, как и раньше, расходуются не по назначению, а все вместе это имеет признаки коррупции», - говорится в статье.

Также The Brussels Times пишет и о неуважении к иностранным инвесторам. А в качестве примера приводит вопиющий случай, когда рейдеры захватили компанию TIU, чьи владельцы инвестировала в украинскую «зеленую энергетику» 65 миллионов долларов США.

Влиятельное СМИ Европейского Союза удивляется, как у украинских политиков хватает совести просить у Запада денег, оружия и политической поддержки, и при этом разрушать собственную экономику. В качестве примера приводится законопроект с поправками в Налоговый кодекс, с предупреждением, что «если налоговый закон, который был подан в парламент, примут, то суммарное налогообложение бизнеса будет самым высоким в мире».

А в сумме такая политика приводит к тому, поясняет The Brussels Times, что «интеграция украинской и европейской экономик будут „помножены на ноль» усилиями украинских чиновников».

К слову, с течением времени таких опасных сигналов со стороны Запада становится все больше. Так, Верховный комиссар ООН по правам человека осудил запрет телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK, подчеркнув, что такой шаг не соответствует международным стандартам.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NEWSONE и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NEWSONE и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 37 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов. При этом в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека «Обзор ситуации в сфере прав человека в Украине» указано, что решение о наложении санкций на народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Тараса Козака, а также закрытии телеканалов «112 Украина», NEWSONE и ZIK противоречит международным стандартам в области прав человека.