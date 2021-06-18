также в разделеОбщество
СНБО ввел санкции против российских бизнесменов Чемезова и Шелкова
Двух сбушников будут судить за разглашение гостайны
Украина ввела санкции против причастных к разработке вируса NotPetya 3
СБУ заблокировала канал поставки лекарств в ОРДО 9
Военные торговали авиационным керосином из боевых самолетов 7
НАПК: Решение суда по Витренко принято в беспрецедентные сроки 8
Укрзализныця готовится перевезти 600 тысяч пассажиров на праздники 7
СНБО ввел санкции против Фирташа и Фукса 15
«Муниципальную стражу» винят в обустройстве полигона на территории детского лагеря 11
СБУ обнаружила в двух областях Украины тайники с оружием 12
Фронтмен «Землян» попал в «черный» список Минкульта 11
В Киеве попрощались с Чапкисом 12
Данилов: Украинская армия способна освободить Донецк 18
САП обжаловала оправдательный приговор экс-нардепу, скрывшему квартиру в Киеве 10
Задержана группировка, воровавшая из вагонов сотни тон угля 18
СБУ предупредила на Виннитчине экологическую катастрофу 14
Оксана Марченко помогла спасти брошенных на кладбище в Одессе инвалидов 19
В порт Одессы зашли два корабля НАТО 15

Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала «Наш» у бывшего депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Мураева. Об этом он сообщил в комментарии журналистам программы «Схемы».

«Разговоры такие идут давно, уже больше, наверное, чем год, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет. Как только что-то произойдет, вы об этом узнаете, я сделаю это публично. Я не буду скрывать никогда. Вы же знаете, у меня структура собственности вся публичная, вся открыта», - сказал Новинский.

В апреле 2021 журналисты издания «Украинская правда» сообщили о намерении Новинского купить телеканал «Наш», но он публично это не комментировал, лишь отрицал, что его финансирует.

Народный депутат Вадим Новинский - олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и восьмой в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes. В прошлом году его состояние оценили в 810 млн долларов, а в этом - в 1,4 миллиарда долларов.

Владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев является лидером политической партии «Наши», имеющий пророссийские взгляды. Одним из лозунгов Мураева как политика является то, что «мы [украинцы] должны защищать свое» от иностранных влияний - преимущественно западных.

Мураев также является бывшим владельцем телеканала NewsOne и был членом партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией «Оппозиционная платформа - За жизнь». В октябре 2018 NewsOne купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии «За жизнь». В ноябре 2018 он создал телеканал «Наш».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/зима/осень
2925 грн.
9
Теги