Бизнесмен и внефракционный народный депутат Вадим Новинский подтвердил, что ведет переговоры о покупке телеканала «Наш» у бывшего депутата от «Оппозиционного блока» Евгения Мураева. Об этом он сообщил в комментарии журналистам программы «Схемы».

«Разговоры такие идут давно, уже больше, наверное, чем год, о том, чтобы можно было каким-то образом участвовать в акционерном капитале этого телеканала. Но пока еще результатов нет. Как только что-то произойдет, вы об этом узнаете, я сделаю это публично. Я не буду скрывать никогда. Вы же знаете, у меня структура собственности вся публичная, вся открыта», - сказал Новинский.

В апреле 2021 журналисты издания «Украинская правда» сообщили о намерении Новинского купить телеканал «Наш», но он публично это не комментировал, лишь отрицал, что его финансирует.

Народный депутат Вадим Новинский - олигарх, один из ближайших бизнес-партнеров Рината Ахметова и восьмой в списке самых богатых украинцев в рейтинге журнала Forbes. В прошлом году его состояние оценили в 810 млн долларов, а в этом - в 1,4 миллиарда долларов.

Владелец телеканала «Наш» Евгений Мураев является лидером политической партии «Наши», имеющий пророссийские взгляды. Одним из лозунгов Мураева как политика является то, что «мы [украинцы] должны защищать свое» от иностранных влияний - преимущественно западных.

Мураев также является бывшим владельцем телеканала NewsOne и был членом партии «За жизнь» Вадима Рабиновича, которая впоследствии объединилась с партией Виктора Медведчука и стала партией «Оппозиционная платформа - За жизнь». В октябре 2018 NewsOne купил Тарас Козак, близкий соратник Медведчука. Перед продажей телеканала Мураев вышел из партии «За жизнь». В ноябре 2018 он создал телеканал «Наш».