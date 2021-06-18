Вашингтону необходимо отказаться от устоявшегося мифа о том, что Украина – это процветающая демократия по американскому образцу. За последние несколько месяцев правительство Президента Украины Владимира Зеленского предприняло ряд шагов, от которых все больше веет авторитаризмом, в их числе уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом говорится в публикации американского политического журнала The National Interest.

В статье подчеркивается, что попытки «выставить Украину образцовой демократией» притянуты за уши и являются «либо отражением сознательной слепоты, либо наихудшей разновидностью цинизма». По мнению автора материала, ситуация в Украине после прихода к власти Владимира Зеленского в значительной степени ухудшилась, в том числе и из-за ряда авторитарных действий направленных против оппозиции.

«В начале февраля 2021 года украинское правительство закрыло несколько независимых СМИ и сделало это на основе совершенно расплывчатых стандартов. А 13 мая 2021 года украинский суд постановил поместить под домашний арест известного оппозиционного политика Виктора Медведчука, – пишет американский журнал. – Такие действия украинской власти плохо вписываются в тот образ энергичной и толерантной демократии, который вокруг Украины пытаются создать представители американского внешнеполитического сообщества».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария внесли апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения в сегодняшнем судебном заседании», – сказал Виктор Медведчук.