Правление Национального банка Украины приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 7,5% годовых.

В мае рост потребительских цен составил 9,5% в годовом измерении.

Сборная Украины одержала первую победу на Евро-2020. Во 2-м туре группового этапа «желто-синие» в Бухаресте обыграли сборную Северной Македонии.

Кремль заявил, что членство Украины в НАТО будет «красной линией» для Москвы и его волнует разговор о том, что Киеву может быть предоставлен План действий по членству. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

В Верховной Раде на пленарном заседании 17 июня произошла схватка между депутатами «Слуги Народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». «Слуга» Никита Потураев перед этим сказал, что эпоха бедности закончится тогда, когда «народ расстреляет» фракцию ОПЗЖ.

Сотрудники ГУ ГФС в Киеве под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры провели обыски в служебных помещениях Коммунальной корпорации «Киевавтодор», в рамках уголовного производства начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции и ремонту путепроводов на сумму более 30 млн гривен (ч.3 ст. 212 УК Украины).

Саммит президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина частично зафиксировал положение вещей в международной политике и в двусторонних отношениях именно на сейчас, ключевые темы проговорены только в формате анонсов. Важно, что глава Белого дома выступил в поддержку Украины, заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

Для граждан Украины, прибывающих на подконтрольную территорию с временно оккупированных территорий с сегодняшнего дня – 17 июня 2021 – отменена обязательная самоизоляция и обсервация, поскольку на территории страны устанавливается «зеленая» зона уровня эпидемической опасности.

Газоснабжающая компания «Нафтогаз Украины», учитывая текущую ситуацию на рынке, повысила цену газа для населения в рамках тарифного плана «Месячный» в июне до 11,94 грн/куб. м.

Украина отменила специальные ограничения на въезд в страну из Индии, введенные со 2 мая 2021 года из-за широкого распространения в этой стране COVID-19.

Служба безопасности Украины разоблачила в рядах Нацполиции Луганщины бывшего боевика незаконного вооруженного формирования «Армия Юго-Востока».

Замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил о том, что после российско-американского саммита появилась надежда на урегулирование на Донбассе.

В канцелярии президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера отвергли резкую критику посла Украины Андрея Мельника относительно памятного мероприятия по случаю 80-летия нападения нацистской Германии на Советский Союз во Второй мировой войне.

Этой ночью пограничники Черновицкого отряда зафиксировали факт незаконного пересечения государственной границы самолетом из Румынии в Украину.

Работа Центрального и Южного железнодорожных вокзалов в Киеве была временно ограничена из-за получения сообщения о минировании.

17 июня 2021 в Украине зафиксировано 1188 новых случаев заболевания COVID-19.

В ночь на четверг 8 учащихся «Ивано-Франковского государственного колледжа технологий и бизнеса» были госпитализированы из общежития из-за отравления неизвестным веществом, предварительно природным газом.