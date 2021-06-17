«Произошедший сегодня в Верховной Раде Украины беспрецедентный и вопиющий по своей дикости инцидент наглядно демонстрирует методы, которые нынешняя власть взяла на вооружение для борьбы со своим главным политическим противником – «Оппозиционной платформой – За жизнь». Народный депутат из фракции «Слуга народа», глава Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Никита Потураев с парламентской трибуны призвал к террору и убийствам членов ОПЗЖ», - говорится в заявлении партии, передает Перший незалежный.

«Политика насилия в отношении несогласных с правящей партией, внесудебных преследований по политическим мотивам считается допустимой и даже одобряется «Слугой народа». Это уже вылилось в закрытие независимых телеканалов, в многочисленные уголовные дела в отношении членов, сторонников «Оппозиционной платформы – За жизнь» в целом и председателя ее политсовета Виктора Медведчука в частности. А теперь уже озвучен и тезис о массовых убийствах политических оппонентов власти.

Сегодняшний случай в Верховной Раде должен стать тревожным сигналом для украинских граждан, правозащитников, да и для всего мирового сообщества. Ведь он продемонстрировал, что Потураев и поддержавшие его радикально настроенные деятели в парламенте используют свои служебные полномочия для подрыва основ конституционного строя демократического государства и пытаются таким образом «легализовать» идею кровавой расправы над политической оппозицией.

«Оппозиционная платформа – За жизнь» заявляет, что не намерена оставлять без внимания эту вопиющую ситуацию. Депутаты фракции ОПЗЖ требуют надлежащей реакции правоохранительных органов на произошедшее событие и юридической оценки заявлений депутата Потураева.

Уверены, что в связи с открытым призывом к политическому террору Никита Потураев более не может занимать пост главы Комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики и должен быть немедленно отправлен в отставку. Если этого не произойдет, то это станет свидетельством того, что парламент Украины и фракция «Слуги народа» поддерживают заявленные им идеи террора и применения насилия к политическим оппонентам, поощряют его призывы к кровопролитию и прямо подталкивают радикальные уличные организации к совершению террористических актов», – сказано в заявлении.