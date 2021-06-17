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В Верховной Раде на пленарном заседании 17 июня произошла схватка между депутатами «Слуги Народа» и «Оппозиционной платформы — За жизнь». «Слуга» Никита Потураев перед этим сказал, что эпоха бедности закончится тогда, когда «народ расстреляет» фракцию ОПЗЖ.

Трансляцию вели на YouTube-канале парламента, передает hromadske.

«Когда закончится эпоха бедности? Тогда, когда закончится эпоха лжи. А закончится она тогда, когда восставший народ вытащит вот эту фракцию (ОПЗЖ. — Ред.), состояние всех членов которой сравнимо с годовым бюджетом Украины, и расстреляет. К сожалению, мы демократическая страна и должны идти медленно. И уничтожать вас политически», — заявил с трибуны Рады депутат от «слуг народа» Никита Потураев.

После этого к трибуне подошли депутаты от ОПЗЖ и «Слуги Народа» и между ними началась словесная перепалка. Представитель ОПЗЖ Илья Кива и «слуга» Николай Тищенко начали драться, другие депутаты пытались их разнять.

В результате спикер парламента Дмитрий Разумков объявил перерыв на 15 минут. После него Потураев извинился с трибуны.

Драка произошла во время рассмотрения законопроекта о независимости Нацсовета по вопросам телерадиовещания.
ForUm

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