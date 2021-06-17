Спекуляция политиков на религиозных чувствах миллионов верующих приводит к печальным результатам.

Фото: Оксана Маматова

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на strana.ua, об этом заявил глава информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря), комментируя высказывания Президента Украины о молитвенном стоянии верующих УПЦ у Верховной рады, назвавшего верующих УПЦ «бабушками в кепочках ОПЗЖ».

«Думаю, тысячи православных людей, которые вчера пришли к Верховной Раде и Офису Президента, мягко говоря, удивились таким словам главы государства. Не хочется думать, что он совсем не ориентируется в том, что происходит под окнами его кабинета на Банковой, с другой стороны, не хочется допускать умышленной манипуляции в его высказывании, и воспринимать его слова как насмешку над религиозными чувствами тысяч его избирателей», - отметил владыка.

По его мнению, подобные манипуляции могут проходить в случае политических или бизнес-схем, но спекулировать чувствами верующих людей ни у кого никогда не получалось.

Владыка напомнил, что все президенты примитивно рассматривали религиозный вопрос среди украинцев, поэтому Зеленский - не исключение.

«Так сложилось в истории современной Украины, что все подряд ее президенты очень примитивно воспринимали религиозную компоненту украинского общества. Их офисы постоянно создают какие-то религиозные симулякры, не имеющие ничего общего с реальностью. Вот и теперь президент называет тысячи верующих граждан Украины нищими адептами одной из политических партий, и, параллельно, заявлял от всего народа Украины, что патриарха Варфоломея из Турции ждут в нашей стране с нетерпением», - заключил митрополит Климент.

Как сообщалось ранее, в Киеве 15 июня на площади Конституции перед зданием украинского парламента более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние с просьбой отменить антицерковные законопроекты и отказать в визите Патриарху Варфоломею.

Верующие заявили, что, используя нормы дискриминационных законов, государство грубо вмешивается в деятельность Украинской Православной Церкви и в свободу вероисповедания, что противоречит нормам Конституции и международного права.

Обращения верующих УПЦ приняли в Верховной Раде и Офисе Президента.

Ответ, согласно законодательству, предоставят в течение 30 дней.