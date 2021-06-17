Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия обратился к фракции «Оппозиционная платформа - За жизнь» с просьбой заменить нардепа Рената Кузьмина во Временной следственной комиссии по расследованию возможных противоправных действий представителей государственной власти, которые способствовали нарушению государственного суверенитета и территориальной целостности и несли угрозу нацинтересам и безопасности на другого представителя политсилы. Об этом сообщила нардеп, глава ВСК Марьяна Безуглая.

«К сожалению, принимая во внимание вопросы безопасности предостережения в ходе предметной подготовки к работе ВСК по расследованию действий должностных лиц против суверенитета Украины, не считаем возможным работать, имея заместителем председателя ВСК господина Рената Кузьмина», – написала она.

В свою очередь, Кузьмин назвал письмо Арахамии ожидаемым.

Он напомнил, что по закону о ВСК Следственная комиссия «по вагнеровцам» должна была уже месяц как начать работу и за это время провести не менее двух заседаний. «К сожалению, Марьяна Безуглая вместо расследования «дела вагнеровцев» формирует состав Комиссии из удобных и податливых «подчиненных», – заявил Кузьмин.

«Как думаете, для каких целей ей нужен «другой» заместитель? Она действительно собирается расследовать дело о предательстве на Банковой и срыве спецоперации по задержанию наемников? А может, эту комиссию создали специально для того, чтобы «отмазать» предателей родины, «сливших» спецоперацию врагу и Марьяна просто «отрабатывает номер»? Похоже, нас ждет интересное продолжение», – написал нардеп.

Он пообещал опубликовать ответ руководства ОПЗЖ на официальную просьбу политфракции «Слуга народа».

Как сообщалось, 29 июля 2020 под Минском были задержаны 33 члена ЧВК «Вагнер».

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании «Вагнер».

Украинская сторона заявила, что эти лица принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций «ЛНР» и «ДНР».

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных «вагнеровцев».

18 августа ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК «Вагнер». По версии СМИ, они должны были вылететь из Минска в Стамбул, но в полете один из пассажиров должен был имитировать ухудшение здоровья, в результате чего самолет должен был совершить вынужденную посадку в Киеве, где «вагнеровцев» должны были задержать.

СМИ утверждали, что об операции было доложено президенту Владимиру Зеленскому и главе Офиса президента Андрею Ермаку, после чего в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

Информацию опровергли официальные органы. Так, начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что поездка боевиков ЧВК Вагнера, в ходе которой они были задержаны в Беларуси, является спецоперацией российских спецслужб.

Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия выступил против создания ВСК.