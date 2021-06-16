Деолигархизация, обвяленная Владимиром Зеленским, сводится исключительно к политическому преследованию председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука, а реальные олигархи продолжают играть ключевые роли в экономической и общественно-политической жизни страны. Об этом пишет популярный в Германии аналитический ресурс Länder-Analysen.

В публикации подчеркивается, что Владимир Зеленский даже не пытается снизить влияние олигархов в Украине.

«Олигархи продолжают играть ключевую роль в СМИ и политике и блокируют реформы. Кроме того, до сих пор действия Зеленского, которые в основном были направлены против Порошенко и Медведчука, предполагали устранение политических оппонентов под прикрытием деолигархизации, а других олигархов это не беспокоит», – говорится в статье.

В материале отмечается, что санкции против Медведчука уже были введены в феврале, а 11 мая 2021 года генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила о возбуждении уголовного дела по факту государственной измены в отношении политика. Лидер ОПЗЖ, в свою очередь, отвергает обвинения как «сфабрикованные».

Напомним, Офис генерального прокурора обвиняет председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука в государственной измене. Несмотря на требование прокуроров о взятии оппозиционного политика под стражу, адвокатам удалось это оспорить, и суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста. Адвокаты парламентария подали апелляцию на данное решение, но апелляционный суд оставил меру пресечения без изменений. Лидер ОПЗЖ заявил, что недоволен решением суда и намерен и дальше доказывать необоснованность выдвинутых ему обвинений.

«Мы будем все делать для того, чтобы доказать безосновательность, необъективность и приблизительность тех доказательств, которые выдвигались и о которых шла речь со стороны обвинения», – сказал Виктор Медведчук.