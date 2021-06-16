Слова Президента о событиях 15 июня возле Верховной Рады не имели отношения к мероприятию Украинской Православной Церкви.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк, комментируя высказывания Президента.

«Сегодня в правительственном квартале одновременно проходили два мероприятия. Сначала начался массовый молебен верующих Украинской Православной Церкви. А чуть позже в другой локации прошла очередная малочисленная «протестная» акция политической партии ОПЗЖ», - отметил Михаил Подоляк.

Советник Президента подчеркнул, что «безусловно, слова президента не имели ни малейшего отношения к мероприятию Украинской Православной Церкви и тем более к чувствам и эмоциям верующих».

«Это надо четко и недвусмысленно подчеркнуть», - сказал Михаил Подоляк

Он также призвал не спекулировать на теме религии политиков и СМИ.

«Как минимум, это будет этично. Как максимум, это будет профессионально», - подытожил он.

Как сообщалось ранее, в Киеве 15 июня на площади Конституции перед зданием украинского парламента более 20 тысяч верующих Украинской Православной Церкви собрались на молитвенное стояние с просьбой отменить антицерковные законопроекты и отказать в визите Патриарху Варфоломею, который благословил создание в Украине структуры под названием Православная Церковь Украины.