В Министерстве образования и науки проводится проверка материалов диссертации народного депутата от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Ильи Кивы.

Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет, передает Укринформ.

По словам Шкарлета, «МОН получило электронный экземпляр диссертации и аттестационное дело соискателя ученой степени. Проводится проверка всех материалов, которые поступили. На основании полученной информации экспертный совет должен провести анализ научной работы, в частности проверить ее соответствие законодательству в сфере аттестации кадров высшей квалификации. Экспертный совет в своей работе руководствуется исключительно требованиями украинского законодательства и документально подтвержденными фактами».

«Досадно, что мой комментарий об «отсутствии возражений» на работу соискателя стал основанием для обвинений во лжи. С одной стороны, все заявления, которые поступают в наше ведомство, фиксируются, обрабатываются и детально изучаются. С другой стороны, количество и качество возражений относительно конкретных научных работ среди всех полученных обращений определяет экспертный совет, устанавливая их принадлежность к компетенции, и проверяет на соответствие действительности», - заявил глава МОН.

Шкарлет отметил: «Считаю, что с учетом получения министерством нескольких различных писем в отношении соискателя о «проведении расследования обстоятельств защиты» и о признаках «внесения недостоверных данных соискателем в диссертацию», в эфире программы Радио Свобода я высказался не совсем корректно. Однако, мое заявление не является ложью и было озвучено на основании текущей информации. Экспертный совет после обработки полученных писем официально определит, какие из них являются возражениями (имеют прямое отношение к научной работе), и учтет их при составлении экспертного заключения».

Министр отметил, что с появлением в СМИ информации о возможных отдельных нарушениях во время соискания ученой степени считает необходимым детально проверять такие сведения. Соответствующая задача поставлена ​​профильному департаменту МОН.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что образование и наука вне фамилий и политики», - заявил Шкарлет.

Напомним, депутат от ОПЗЖ Илья Кива защитил кандидатскую диссертацию по государственному управлению. Тема диссертации - «Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)». Члены комиссии единогласно проголосовали «за».

Во время защиты Кива не смог ответить на вопрос оппонента.