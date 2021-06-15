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Фракция «Европейская Солидарность» объявила бойкот телеканалу «1+1» из-за манипуляций, сексизма, распространения пророссийских месседжей и медиакиллерства. Об этом народные депутаты заявили во время брифинга в Верховной Раде, сообщила пресс-служба политсилы.

Народные депутаты выразили поддержку сопредседателю фракции «Европейская Солидарность» Ирине Геращенко после последнего эфира программы «Право на власть».

Депутат Мария Ионова отметила, что Ирина Геращенко подверглась атаке не только как профессионал, но и как женщина и мать. «И это реальное положение в Украине, в котором находятся женщины-политики. Такие сексистские высказывания присущи команде Зеленского. Мы с вами помним о «18-летнюю девочку» и «бабушку», уже не говоря о «корабельных соснах» и «поддутых», - напомнила Ионова.

«Это нельзя назвать журналистской работой, я имею в виду программу «Право на власть» на телеканале «1+1». Это был образец того, как цинично канал Коломойского и Медведчука учит украинцев «патриотизму», потому что о патриотизме и Украине там речи не было. Там наоборот было очень много российских нарративов, нарративов нашего врага. Там были цитаты и видео из российских телеканалов, где российские агенты унижали украинских военнопленных. Эти события не будут без нашей реакции. Мы обращаемся в Службу безопасности Украины дать выводы по поводу таких трансляций», - сообщила народный депутат Виктория Сюмар.
ForUm

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