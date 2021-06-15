Так называемыми "пленками Бигуса" Офис президента всеми силами пытается создать очередной скандал вокруг лидера оппозиции Виктора Медведчука. Но все, что услышали украинцы, свидетельствует об одном - именно деятельность оппозиционного политика спасла страну от замерзания в 2015 году и именно благодаря ему домой были возвращены тысячи людей. Кофликтолог Владислав Мулык считает, что Офис президента должен был вручить Медведчуку орден за спасение страны.

ВЛАДИСЛАВ МУЛЫК КОНФЛИКТОЛОГ:

– Судя по видео, Медведчук постоянно был на телефоне с Новаком и Миллером, летал к ним в Москву. В итоге, в конце октября 2014 года, было подписано довольно выгодное газовое соглашение между Киевом и Москвой, которое спасло Украину от дефицита и холодных батарей.

Видимо, в Офисе президента хотели использовать эти пленки, чтобы показать влияние Медведчука на государственную политику, но получилось, что Украине показали, как Медведчук спас страну от замерзания.

Всем давно известно, что именно Медведчук ведет переговоры с первыми лицами Российской Федерации по всем важным вопросам. И все его договоренности закреплены на государственном уровне властями Украины тех лет - президентом Порошенко и премьер-министром Яценюком. В распоряжениях Кабинета министров по декабрь 2014 года неоднократно говорилось о катастрофическом состоянии с поставкой электроэнергии, а в постановлении от 29 декабря правительство разрешило продажу электроэнергии в Крым и Севастополь.

АЛЕКСЕЙ ПЛОТНИКОВ, ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭКОНОМИСТ УКРАИНЫ:

– Фактически лидер оппозиции делает то, что должна делать власть. У власти это не получается, власть не способна. Ни договориться об обмене, ни договориться о поставках газа, ни сделать другие шаги. И конечно, с точки зрения власти это конкурент, который работает на таком общегосударственном уровне.

КИРИЛЛ КОВАЛЬЧУК, БЛОГЕР:

– Осенью 2014 года Украина столкнулась с дефицитом электроэнергии, угольные склады были пустыми, стране грозил блэкаут и замерзание. Медведчук помог украинской власти найти решение и договориться с Кремлем - будет двойное соглашение: Россия продает электроэнергию Украине, но наше государство поставляет ее в Крым. При этом Россия работала с Украиной строго по рыночным ценам, без какой-либо выгоды для себя.

Заявления Бигуса о якобы существовании фирмы-прокладки при торговле электроэнергией были опровергнуты властями обеих стран еще в 2014 году. Контракт был заключен между государствами.

По мнению блогера, "пленки Бигуса" – это попытка прикрыть коррупцию Зеленского и Коломойского, обвинив Порошенко и Медведчука. Ведь 1 октября 2019 года Украина возобновила коммерческий импорт электроэнергии из РФ. И Зеленский позволил этот импорт для фирмы-прокладки Игоря Коломойского "Юнайтед Энерджи", которая закупала в России дешевую электроэнергию и продавала ее в Украину по завышенным ценам. В целом Коломойский перепродал электроэнергии на 26 млрд гривен - почти миллиард долларов, пишет блогер Кирилл Ковальчук.

КИРИЛЛ КОВАЛЬЧУК, БЛОГЕР:

– Большую лепту в спасение украинцев внес именно Медведчук, который коммуницировал с Россией и ОРДЛО. А вот кого спасал Зеленский в 2019 году, так это Коломойского. Олигарха, который привел его к власти. Видимо, это была плата за медийную поддержку Зе на выборах.

При этом Офис Зеленского со своими "пленками" выглядит откровенно смешно и убого. Ведь если было бы желание найти тех, кто наживается на торговле с Россией, Зеленский первым делом пошел бы к Коломойскому. Но тогда президенту пришлось бы объясняться, почему он своей подписью одобрил эту "схему".

Точно как же Медведчук договорился с ОРДЛО о поставках угля в Украине. И экс-президент Порошенко признает, что это тогда было единственным спасением от блэкаута. И освобождение удерживаемых лиц не могло произойти без лидера ОПЗЖ. Именно Виктор Медведчук по просьбе Порошенко договорился о первом крупном обмен пленными между Киевом и ОРДЛО, который состоялся 26 декабря 2014 года по формуле "145 на 222". Общественный деятель Александр Потемкин пишет, что попытка дискредитировать Медведчука темой освобождения украинцев в "пленках Бигуса" выглядит особенно цинично.

АЛЕКСАНДР ПОТЕМКИН, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ:

– Так прискорбно читать, как команда Зеленского использует тему освобождения украинцев в попытке дискредитации лидера оппозиции Виктора Медведчука. Кажется, эти люди стали забывать, что Медведчук лично освободил 493 человека и привез их в Украину. Именно благодаря его участию домой к семьям вернулись более полутора тысяч человек. Более полутора тысяч человек – слышите эти цифры? Тысячи украинских семей благодаря Медведчуку снова обрели душевное спокойствие.

Даже экс-президент Порошенко вынужден был признать, что именно лидер оппозиции оказался наиболее эффективным в переговорах по обмену пленными. Сейчас мы видим ситуацию, в которой Офис президента полностью блокирует любые возможности вернуть украинцев домой. По их вине четыре женщины, которых в ОРДЛО были согласны передать Медведчуку, уже пятый месяц остаются в заточении.

ПЕТР ТИГУНОВ, ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИТИК:

– У Медведчука было реально, что показать: вот это я освободил, там я договорился, там такие есть варианты, такие, давайте что-то делать. И у него получалось. И это очевидно вызвало такую реакцию нервозности и ревности по поводу того, что есть вот те, кто может это делать, а нам тоже нужно что-то показывать, а у нас ничего не получается, потому что мы сами не знаем, что делать. Я думаю, что это основные причины именно такого развития событий.

Эксперты уверены, "пленки Бигуса" еще раз показали - Виктор Медведчук действует исключительно в правовом поле и в интересах народа Украины. Сильно контрастирует с деятельностью президента Зеленского. И именно это - единственная причина репрессий против лидера ОПЗЖ.