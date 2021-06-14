Налаживание контактов с Россией в Украине расценивается как преступление. Именно по этой причине председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается уголовному преследованию. Об этом пишет популярный немецкий новостной ресурс Anti-Spiegel.

«Виктору Медведчуку было предъявлено обвинение в попытке вести переговоры с Донбассом. Его прослушивали, и фрагменты этих записей сейчас публикуются как доказательства государственной измены. На пленках речь идет о доставке угля с Донбасса в Украину до начала отопительного сезона», – отмечает издание.

По информации Anti-Spiegel, замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак заявил, что большинство украинских олигархов и политиков успешно ведут бизнес с Россией, но украинские власти не предъявляют им никаких обвинений по этому поводу.

«Украина с 2018 года называет Россию агрессором, но платит нам деньги. Близкие к власти люди, в том числе Порошенко и его группа с неким Грановским – Яценюк, Пинчук, Фирташ, Ахметов, Коломойский – ведут бизнес с Российской Федерацией. А есть Медведчук, который, кстати, решал задачи государства, чтобы Украина не замерзла», – цитирует издание слова Козака, подчеркивая, что за связи с Россией в Украине преследуют только Медведчука.

Напомним, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук заявил, что Президент и его команда вместо решения важных для страны вопросов занимаются легализацией правового произвола.

«В Украине внедрен и действует механизм внесудебной расправы, незаконно принимается закон о санкциях в отношении граждан Украины, в отношении украинских юридических лиц. То есть полный произвол в данной ситуации продолжает иметь место, и этот произвол на сегодняшний день легализуется заявлениями и действиями Президента и его команды», – подчеркнул лидер ОПЗЖ.